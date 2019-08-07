外交部：坚决反对美方对委内瑞拉内政粗暴干涉

人民网北京8月7日电 （冯粒）中国外交部发言人华春莹8月7日就美方涉委内瑞拉和中委合作言论答记者问时表示，中方坚决反对美方对委内瑞拉内政粗暴干涉的有关言行。

问：8月5日，美国总统特朗普签发行政令，宣布冻结委内瑞拉政府在美各类资产，禁止任何实体或个人向委政府提供捐助或资金、货物、服务等实质性支持。6日，美总统国家安全事务助理博尔顿出席在秘鲁举办的“委内瑞拉民主促进国际会议”时称，如果中国和俄罗斯继续支持马杜罗政权，未来委民选政府在马下台后可能将两国视为敌对国家，不偿还中、俄债务。中方对此有何评论？

答：美方有关言行是对委内瑞拉内政的粗暴干涉，严重违反国际关系基本准则，中方坚决反对。

必须指出，一个国家由哪个政党执政，是该国的内政，应由该国人民自己说了算。一个国家同哪个国家合作，也应由本国决定。事实已经反复证明，制裁无助于解决委问题，只会进一步加剧形势失控风险。中方敦促美方正视委问题实质，回到尊重国际法的正确道路上来，支持委朝野对话进程，让委人民自主决定自己的未来，立即停止动辄打压他国的霸凌行径。

中方在委内瑞拉问题上的立场是明确、一贯的。中委合作始终遵循平等互利、合作共赢和商业化原则开展，合法合规，利国利民，不容他国置喙。中方坚信，不论形势如何变化，中委合作都会正常开展下去。我们奉劝美方吸取历史教训，趁早放弃挑拨离间的企图。

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