美国议员妄议香港局势 外交部：居心何在？

人民网讯 据外交部网站消息，8月7日，外交部发言人华春莹答记者问。

全文如下：

问：据报道，美国联邦参议员科顿、罗姆尼昨天称，对香港警察的镇压行动表示担忧，称中共似乎准备暴力镇压香港抗议者。如北京在香港实施戒严，美将重新评估对华关系，包括停止美中贸易谈判、修订《美国-香港政策法》等。你对此有何回应？

答：连日来，在香港发生的示威游行活动已经演化为极端暴力行为，严重触犯法律，严重危害香港社会的安全秩序，严重危害香港市民的生命财产和正常生活。面对如此严重的暴力违法罪行，任何一个负责任的政府都绝不会坐视不理。

美国的这几个议员是否还记得，美国警方是如何处置2011年“占领华尔街”运动的？你们也可以想一想，如果当前香港极端暴力违法事件发生在美国，美国的警方又会如何处理？你们黑白颠倒，是非不分，避而不谈无法无天的暴力行为的严重危害性，却对香港警队的专业坚守、高度克制以及依法捍卫法治和秩序的正义之举横加非难，你们居心何在？你们要借香港达到什么目的？

中国中央政府坚定支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持依法惩治暴力犯罪分子。中方要再次正告美国一些人，立即停止纵容暴力违法犯罪，立即停止粗暴干涉香港事务。中国人民不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。任何妄图破坏“一国两制”、破坏香港繁荣稳定的图谋，包括广大香港同胞在内的全体中国人民都绝不答应，任何干预香港事务和中国内政的企图都注定要失败。

问：据报道，印度前外长斯瓦拉吉当地时间8月6日去世，享年67岁。中方对她的逝世有何评论？如何评价她生前为中印关系所做努力？

答：斯瓦拉吉女士是印度资深政治家，担任外长期间曾多次访华，为中印关系发展作出重要贡献。中方谨对斯瓦拉吉女士逝世表示深切哀悼，向她的家人表达诚挚慰问。

问：中国是否会投资萨摩亚或向该国贷款，在瓦伊乌苏或阿绍建立一个新的商业港口？该港口开发的目的是什么？中国是否会继续在萨摩亚开发新港口？

答：我不掌握你所提及项目的具体情况。我想强调的是，中方在相互尊重、平等相待基础上，同包括萨摩亚在内的太平洋岛国在基础设施等广泛领域开展了互利共赢的经贸投资合作，有力增强了岛国自主可持续发展能力，促进了岛国国家发展和民生改善，得到各岛国的真诚欢迎。

问：据了解，中国在包括萨摩亚、汤加和瓦努阿图在内的几个太平洋岛国的债务占其国内生产总值的比例较高。如果这些国家不能偿还债务，中国会采取什么行动？

答：中国秉持平等、互利、开放、可持续等原则，在力所能及范围内为太平洋岛国提供不附加任何政治条件的真诚援助，有力促进了岛国国家发展和民生改善。中方提供的贷款充分尊重受援国政府意愿，投向受援国急需发展且存在资金缺口的领域。中方在批准贷款项目之前，会进行严格的经济和技术评估，充分考虑受援国的债务可持续性和还贷能力。

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