原标题：以中国经济的“稳”应对美国的“变”——专家学者就应对美方极限施压建言

新华社北京8月7日电 题：以中国经济的“稳”应对美国的“变”——专家学者就应对美方极限施压建言

新华社记者刘羊旸、申铖

近日，美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税。在中国宏观经济研究院7日举行的“坚定信心 有效应对美国极限施压研讨会”上，专家学者们表示，美方言而无信，出尔反尔，其做法害人害己。应对中美经贸摩擦升级，关键是做好自己的事，要以中国经济发展的“稳”应对美国的“变”。

“如果美方启动新一轮加征关税，不仅将伤害美国消费者的利益，拖累美国经济，还将严重冲击国际市场信心，给世界经济带来新的不确定性，完全是一种损人害己的行为。”国务院发展研究中心副主任王一鸣说。

他表示，与美方前几轮加征关税主要是中间产品不同，新一轮加征关税所涉及的商品主要是智能手机、笔记本电脑、服装、玩具等消费品。这部分商品可替代性不强，占美国市场份额很高，需求价格弹性也很小。

“美方对中国商品加征关税最终大部分要由美国的消费者买单。”王一鸣说，消费是美国经济增长最重要的动力，新一轮加征关税将抑制其消费者的支出，进而影响零售业的就业，叠加经济下行压力，将对美国经济造成更大的伤害。

国务院发展研究中心研究员赵晋平认为，加征关税给中美经贸带来的影响，会严重拖累全球经济增长的进程。在“美国优先”的口号之下，美方极限施压的做法，既损害别国和本国的利益，又背离了世界经济的时代潮流。

华盛顿方面的极限施压，是否会影响中国经济发展？我们该如何应对？

与会专家学者认为，未来中美经贸磋商将是曲折和复杂的过程，我们需要保持足够的耐心和战略定力，做好打持久战的准备。应对中美经贸摩擦，关键是要做好自己的事，要以中国更强的发展韧性，应对美国的极限施压。

在北京大学国家发展研究院副院长余淼杰看来，面对当前的复杂形势，中国应该做到处变不惊，坚定信心，通过全方位的开放和高质量的发展，应对中美经贸摩擦带来的不确定性。

“面对不断升级的贸易摩擦，我们应该采取必要的反制措施，保护国家的根本利益。”中国宏观经济研究院首席专家陈东琪表示。

与会专家认为，当前中国经济确实面临一些下行压力。但我们更应该看到，今年上半年中国经济稳中有进的良好表现，中国经济具备应对一切风险挑战的能力和条件。

“中国经济规模大，人才队伍规模大，市场主体规模大，发展韧性强，市场潜力大，这些都是其他国家不能比的优势，也是我国宝贵的财富。”中国宏观经济研究院研究员林兆木说。

“美方升级经贸摩擦不会影响我国宏观经济平稳运行的大趋势。”中国宏观经济研究院经济研究所副所长郭春丽表示，从经济运行来看，我国内生增长动力趋强；从外部市场来看，我国出口结构升级和多元化，可以弱化经贸摩擦升级的影响；从未来趋势来看，新动能持续快速成长，为经济高质量发展提供有力支撑；从政策操作来看，逆周期调节为抵御外部冲击和市场预期创造有利条件。

“中国经济韧性强，回旋余地大，我们完全有能力有办法抗击来自各个方面的风险挑战。”林兆木说，历史将证明，没有任何力量可以阻挡中国人民实现建设社会主义现代化强国的前进步伐。

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