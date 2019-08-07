原标题：综合消息：美方将中国列为“汇率操纵国”没有道理

新华社北京8月7日电 针对美国财政部将中国列为“汇率操纵国”的做法，一些国外专家在接受新华社记者采访时表示，美方此举自相矛盾，没有道理，只会让国际金融市场承压，并导致世界经济下行风险增大。

澳大利亚经济学家克利福德·贝内特表示，近期人民币对美元汇率走跌，很大程度上是美方最新一轮加征关税威胁造成的，美方抱怨人民币贬值是没有道理的。他指出，美方近期升级中美经贸摩擦的做法，显著影响了市场情绪和风险承受能力，由此引发汇市震荡。

日本瑞穗综合研究所调查总部首席经济学家长谷川克之表示，他难以理解美方突然将中国列为“汇率操纵国”的做法，这会让人们对美国政策的连续性和可预见性产生怀疑。

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之表示，中国政府不可能通过干预汇市让人民币贬值，这是各国金融界的共识。此次美方将中国列为“汇率操纵国”，很可能是白宫少数人的决策，如果美方据此采取相关制裁措施，其正当性将遭到国际社会普遍质疑。

美国纽约大学斯特恩商学院教授约瑟夫·福迪说，近年来，中国始终致力于保持人民币汇率基本稳定，美方将中国列为“汇率操纵国”的举动是政治行为，是美方升级经贸摩擦的信号。

马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦表示，指责中国故意贬值人民币是美方升级经贸摩擦的借口，并以此向中方施压，但此举只会为两国达成协议设置更大障碍。

日本经济学家田代秀敏指出，将他国列为“汇率操纵国”，是美方的谈判工具。中国今天的遭遇今后也可能发生在日本、欧洲、东南亚等地区经济体上。

分析近期人民币汇率波动原因时，分析人士认为，这是全球经济形势变化和美国挑起的经贸摩擦加剧所引发的行情波动，是市场的正常反应。

澳大利亚国立大学东亚经济研究所所长彼得·德赖斯代尔说，人民币汇率下滑是市场规律使然，并没有汇率操纵的因素。近期不少币种汇率都有波动，譬如近期澳元与人民币汇率走势就是一致的。

展望未来中国经济和人民币汇率走势，贝内特认为，中国经济基本面良好，即使在中美经贸摩擦背景下，中国经济仍能保持较快增速。人民币对美元贬值完全可控。（参与记者：钱铮、刘春燕、陈宇、长远、林昊、刘亚南、马倩、白旭）

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