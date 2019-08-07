清华大学“菲语”实践支队赴菲律宾调研

人民网曼谷8月5日电 （记者赵益普）为深化对“一带一路”倡议的认识，培养学生全球视野，清华大学土木工程系暨建设管理系发起"菲语"海外实践支队。支队成员由对菲律宾文化及建设事业感兴趣的清华本科生组建，这些学生来自清华土水学院、新闻学院、社科学院、化工系和航空航天学院。7月24日至8月2日，"菲语"海外实践支队前往菲律宾首都马尼拉，以“中国梦与菲律宾梦”为主题进行了为期十天的社会调研活动。

支队成员与菲律宾国立大学教授合影留念

在马尼拉，支队走访了中国南方航空公司、菲华商联总会、华教中心以及中国驻菲律宾大使馆，从经济、文化与社会等各个方面详细了解了在菲华人华侨的生存与发展情况。目前，在菲华人华侨已经成为菲律宾国家建设的坚实基础与重要力量，在新时期下他们将继续协调菲人与华人的关系，并在促进中菲两国友好交流与合作等方面发挥重要的桥梁作用。“我们是菲律宾人，但还有一颗中国心，我们将继续为促进中菲关系而努力。“菲华商联总会理事长林育庆说。

支队拜访菲华商联总会。左：支队长陈旺，右：菲华商联总会理事长林育庆

基于“菲律宾梦”的调研主题，支队还走访了菲律宾房地产公司、菲律宾国立大学，并采访了数位“菲佣”，从宏观与微观两方面入手，全面理解与剖析了菲律宾的国情与国家发展状况。

支队成员与“菲佣”玛丽亚（前排右一）一家合影

清华大学土木工程系暨建设管理系发起“菲语”海外实践支队，与清华大学培养学生的全球视野与全球胜任力的政策密切相关。清华大学鼓励并支持学生赴海外开展体验学习、专题调研与服务建设等多种类型的社会实践，引导学生在文化浸润和深度交流中提升全球胜任力，增进对构建人类命运共同体和“一带一路”倡议的理解。

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