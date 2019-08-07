原标题：美国防部长访日游说“护航联盟”

新华社东京8月7日电（记者沈红辉）日本首相安倍晋三和防卫大臣岩屋毅7日在东京分别会见到访的美国新任国防部长埃斯珀，就美国主导的海湾“护航联盟”、日美同盟等交换意见。

据日本媒体报道，埃斯珀6日抵达日本。7日安倍晋三与埃斯珀举行会见，双方表示同意进一步加强日美同盟。

在随后举行的日美防长会谈中，埃斯珀向岩屋毅就“护航联盟”做了情况说明。岩屋在会谈后对媒体称，日方将全面研究原油稳定供应、日美同盟、日本与伊朗关系等各种要素，做出“综合判断”。

近来，美国游说盟国加入“护航联盟”，在中东原油运输要道霍尔木兹海峡执行所谓“国际海事安全任务”。

日本分析人士指出，美国主导的“护航联盟”旨在加强对伊朗的军事压力，日本自卫队加入不仅不利于维护中东地区稳定，反而会助长霍尔木兹海峡紧张局势。同时，自卫队如果前往中东也违背日本和平宪法和相关法律精神。

据日本媒体报道，岩屋和埃斯珀在会谈中还就持续恶化的日韩关系交换了意见，一致认为日韩《军事情报保护协定》对地区安全与稳定而言至关重要。

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