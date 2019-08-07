四位美联储前主席反对政治压力干扰美联储独立性

新华社华盛顿8月6日电（记者高攀 熊茂伶）曾担任美国联邦储备委员会主席的保罗·沃尔克、艾伦·格林斯潘、本·伯南克和珍妮特·耶伦6日在美国《华尔街日报》发表联合署名文章，呼吁保持美联储独立性，确保货币政策决策不受短期政治压力影响。

这篇题为《美国需要独立的美联储》的文章说，美联储及其主席必须独立行事，不受短期政治压力影响。他们特别强调，美联储主席不能因政治原因而受到免职或降职威胁。

文章说，货币政策如果向政治诉求低头，会导致糟糕的经济表现，包括通胀更高、增长更慢。政治力量干预货币政策决策或威胁美联储主席任期，将削弱公众对央行的信心，这将导致金融市场不稳，以及更糟糕的经济后果。

文章指出，正是因为无党派、独立的货币政策如此重要，美国国会才明智地将美联储设立为独立机构。此外，包括美联储主席、副主席在内的美联储理事与政治领导人的政策分歧不能成为被解职的理由。

虽然这篇文章全文未提到美国总统唐纳德·特朗普，但美国媒体普遍认为该文就是针对特朗普而写。此前特朗普曾多次批评美联储货币政策，并宣称自己有权“解除”或“降低”美联储主席杰罗姆·鲍威尔的职务，引发外界对美联储可能失去独立性的担忧。

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