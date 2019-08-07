新华社美国西尔韦尼亚8月6日电 通讯：关税“阴雨”不停歇 美国棉农盼“天晴”

新华社记者许缘 邓仙来

8月初，在美国宣布将自9月1日起对3000亿美元中国输美产品加征10%关税之时，位于美国佐治亚州东部的西尔韦尼亚市正下起绵绵细雨。当地棉花种植户、70岁的乔·博迪福特站在自家农产品仓库前连声感叹：“我很失望，真的太失望了！”

博迪福特的农场位于西尔韦尼亚市东部，占地面积共约2400英亩（1英亩约合0.4公顷）。除了棉花，他还种植玉米和花生。这三种农作物都不同程度地受到美方挑起的中美经贸摩擦的影响。

博迪福特说：“（加征关税）这样的声明显然是对市场有害的。”

博迪福特的担忧不无道理。以棉花为例，自去年美方挑起中美经贸摩擦以来，美国对华棉花出口大幅下降，美国国内棉花价格下跌了约30%。数据显示，去年夏天，美国洲际交易所棉花期货交易价格在每磅（1磅约合0.45公斤）80美分至90美分，但今年骤降至每磅61美分至62美分。总部位于田纳西州孟菲斯的美国全国棉花委员会主席兼首席执行官加里·亚当斯对记者表示，对美国大多数棉农来说，这一价格无法弥补他们的生产成本。

如今，美国棉农面临两难选择。一方面，今年播种已结束，种植计划无法改变；另一方面，在中美经贸摩擦大背景下，大豆、玉米、花生等传统农产品价格均有不同程度下滑，未来很难有更好的替换选择。

亚当斯告诉记者，棉农做种植决定时，不会仅仅关注棉花价格，而是将棉花价格和其他作物价格相比较。但“由于贸易摩擦影响，现在所有作物价格都比较低，确实没有其他好的替代品”。

“现如今一台采棉机就要80万美元，我们投资了这么多钱在设备上……如果不再种棉花，将是毁灭性的经济打击。”博迪福特说。

博迪福特的情况在美国具有一定代表性。根据美国农业部7月公布的最新月度《世界农业供需评估》报告，2019年美国全国棉花种植面积预计为1370万英亩，较去年的1410万英亩略有下降。面对不景气的棉花市场，美国棉农不得不把收获的棉花储存起来，待价格回升时再出售。有数据显示，受中美经贸摩擦影响，今年美国棉花库存或达10年来最高。

在靠近博迪福特农场的斯克里文轧棉机公司仓库里，一包包脱籽棉成堆码放，高度已经接近天花板。公司总经理杜安·巴杰伦对记者说，希望今年9月至10月棉花收获时，棉花价格能达到理想目标。但随着美方单方面升级中美经贸摩擦，巴杰伦的愿望多半会落空。

在美方单边措施作用下，中美经贸摩擦去年以来不断升级，美国棉农蒙受的打击不言而喻。据亚当斯介绍，过去一年，美国棉花在中国的市场份额从贸易争端爆发前两年的44%至45%暴跌至11%至13%。美国棉花产量也从2012年至2013年的约500万包降至去年的约180万包。如果中美贸易协议迟迟不能达成，美国棉花出口总量下滑将难以遏制。

同时，对美国棉农来说，由于不直接面对终端消费品市场，难以转嫁成本，所蒙受的损失只能自我消化。虽然美国农业部分别于去年和今年推出农业补贴计划，对大豆、花生、棉花等种植户发放一次性补助，但对农民来说犹如杯水车薪。如今，他们最大的希望就是：停止中美经贸摩擦，恢复正常双边贸易。（参与记者：胡友松、刘杰）

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