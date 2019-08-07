美“猎鹰9”火箭免费为以色列公司发射通信卫星

新华社华盛顿8月6日电（记者周舟）美国太空探索技术公司6日用“猎鹰9”火箭为一家以色列卫星公司免费发射了一颗通信卫星，以补偿2016年因发射事故给该公司造成的损失。

美国东部时间6日19时23分（北京时间7日7时23分），“猎鹰9”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。约31分钟后，其搭载的以色列AMOS-17卫星成功进入地球同步转移轨道。

这枚猎鹰火箭的第一级曾在2018年7月和11月分别为加拿大和卡塔尔发射通信卫星，由于AMOS-17重量达到约6.5吨，对燃料需求较大，因此本次任务中没有对火箭第一级进行回收。

这枚通信卫星由以色列Spacecom公司开发，在中部非洲上空运行，将为整个非洲大陆提供广播、宽带、移动和数据服务，计划至少工作20年。

2016年9月1日，“猎鹰9”火箭在发射前的静火测试时发生爆炸，将Spacecom公司价值约2亿美元的通信卫星AMOS-6炸毁。根据合同，Spacecom可获赔5000万美元或享受一次免费发射，该公司选择免费发射AMOS-17卫星。

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