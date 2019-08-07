莫言获智利迭戈·波塔莱斯大学荣誉博士学位

新华社圣地亚哥8月6日电（记者尹南 张笑然）中国作家、诺贝尔文学奖得主莫言6日在智利首都圣地亚哥获得迭戈·波塔莱斯大学授予的荣誉博士学位。

学位颁授仪式在迭戈·波塔莱斯大学图书馆报告厅举行。迭戈·波塔莱斯大学校长卡洛斯·培尼亚介绍了莫言的主要经历和文学成就，并向莫言颁发了荣誉博士证书。

莫言作了题为《河流与文学》的演讲，他讲述了自己对于江河的热爱和对亚马孙河的向往。他表示，河是文明与文化的源头，自己儿时对生活的观察，对水与河相关的记忆都构成了之后的文学资源。莫言也谈到了拉丁美洲灿若群星的作家群体，称自己虽然仅阅读过拉丁美洲文学的一小部分，仍深受震撼和启发。

活动的组织者之一、孔子学院拉美中心理事孙新堂说，希望莫言访问智利能够推动中智和中拉文学交流，在当地人中激发更多对中国文学的兴趣和研究。

智利作家、诗人阿尔贝托·莫雷诺对记者说，自己深深地被莫言的演讲打动，他本人也正在同中方合作编辑介绍现代中国文学和莫言作品的杂志特刊。

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