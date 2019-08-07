新华社突尼斯8月6日电 通讯：撒哈拉沙漠上的“白衣使者”——记中国援突尼斯医疗队

新华社记者汤洁峰

“我和孩子永远都会记得，是中国的‘腊梅医生’救了我们，我想给女儿取个谐音的名字——Lamia, 希望她今后也能成为医生，帮助更多的人。”突尼斯妇女哈斯娜7个月前有惊无险地产下一对龙凤胎，日前她专程赶到医院向中国第23批援突医疗队医生余腊梅表达诚挚感谢，这也为中国援突医疗队与当地百姓间的友谊增添了一个感人片段。

自1973年开始至今，中国已派出23批医疗队、累计医务人员1000余名，奔赴突尼斯各地进行医疗援助。无论是在突尼斯的沙漠边缘，还是山区深处，来自中国的“白衣使者”努力克服当地医疗药品设施短缺、医疗技术落后、生活环境艰苦等种种不利条件，用实际行动践行着“大爱无疆、医者无界”的可贵精神。

“我们最激动的事就是能够身披五星红旗，有机会代表国家做出贡献，”中国第23批援突医疗队总队队长卜庆铭说，“我们有一个时刻关心祖国、能战斗的团队，我们不怕任何困难。”

对这些中国医生来说，当地公立医院专业医务人员短缺是最大挑战。“在国内我仅仅需要敲定大的治疗决策和做些高难度的剖宫产手术，而在国外，从做B超检测、裂伤缝合到产房困难儿的接生等等，很多工作都需要我自己来做。”妇产科医生余腊梅形容中国医生们“几乎撑起了全科室所有的抢救任务”。

在当地医生人手不足、病患数量庞大的情况下，中国医生一周的值班时间普遍长达80小时以上。而在此基础上连续24小时的加班加点，在医院吃住坚守，甚至靠服用安眠药来强迫自己休息、以便开展次日的工作，也渐渐成为家常便饭，但每名中国医生对此都毫无怨言。

因为在他们的心中，病人的健康和笑容是医者最大的追求，病人的一句感谢便是献给他们最好的礼物。

“人们常说妇产科又脏又累，但我热爱这份工作，每当我接生的宝宝第一次发出哭声，我就从心底感到开心，”妇产科医生肖爱兰笑着回忆起和突尼斯病患的种种接触，“出院的病人经常拉着我们的手，一个劲儿地说谢谢，露出由衷的笑容，我也深感自豪。”

在每批医疗队为期一年的工作时间内，如何让每一位病患满意，队员们会为此尽心竭力；而如何能提高当地的医疗水平，也令他们忧虑难安。“授人以鱼，不如授人以渔”，努力将中国先进的医疗技术传播给当地，这也成了中国医生们给自己定下的一个“小目标”。

“闲暇之余，我会给当地医生同事们做些PPT、小课件等，让他们系统地进行学习。”在影像科医生姚宏亮看来，将自身在国内多年的从医经验倾囊相授，给当地留下一支带不走的医疗队，这是每一批中国援外医疗队的使命。

不忘初心，方得始终。怀着为中突友谊服务的初心，每一批医疗队收获的也是突尼斯人民由衷的感恩。

在第23批援突医疗队4个站点中的梅德宁省大区医院，院长塔里布在提起中国医疗队时也充满钦佩和感激之情，“中国医生非常勤恳，承担下大量工作，同时还帮助我们的医生提升了水平，他们是一批真正高尚杰出的医生”。

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)