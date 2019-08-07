安理会谴责开罗汽车爆炸事件

新华社联合国8月6日电（记者王建刚）联合国安理会6日发表媒体声明，强烈谴责埃及首都开罗日前发生的汽车爆炸事件。据调查，涉事汽车载有爆炸物，准备进行恐怖袭击。

声明说，安理会以“最强烈措辞”谴责这一“懦弱的袭击行为”。安理会成员向受害者家人及埃及政府致以最深切的同情和慰问，希望伤者尽快康复。

安理会成员强调，一切形式的恐怖主义都是对国际和平与安全的最严重威胁之一。必须追究恐怖主义行为的肇事者、组织者、资助者和赞助者的责任，并将他们绳之以法。安理会敦促所有国家根据国际法和安理会有关决议规定的义务，在上述方面与埃及政府和所有其他有关当局积极合作。

联合国秘书长古特雷斯5日通过发言人向受害者家人及埃及政府和人民表示慰问，祝伤者早日康复。

据报道，一辆逆向行驶的汽车4日深夜在开罗市中心撞上3辆正常行驶的汽车并发生爆炸，造成20人死亡，另有40多人受伤，部分伤者伤势严重。埃及内政部5日说，调查显示，逆行汽车载有爆炸物，准备进行恐怖袭击，但袭击目标并不是爆炸发生地附近的国家癌症研究所，车祸直接引爆了车上的爆炸物。目前，进一步的调查和情报收集工作正在进行中。

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