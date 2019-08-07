美国前财长表示将中国列为“汇率操纵国”有损美方信誉

新华社华盛顿8月6日电（记者熊茂伶 高攀）美国前财政部长劳伦斯·萨默斯6日撰文指出，美国将中国列为“汇率操纵国”不符合事实，此举损害美国政府信誉，可能给美国带来经济衰退风险。

萨默斯曾在美国前总统克林顿政府担任财长，后又担任前总统奥巴马的经济顾问。现任哈佛大学教授的他当天在《华盛顿邮报》发表署名文章说，中国并没有通过干预外汇市场、压低人民币汇率以扩大出口、抑制进口，指控中国进行汇率操纵没有可信依据。

他表示，中国贸易顺差占国内生产总值的比重正不断下降。过去几年间，中国一直致力于保持人民币汇率稳定。人民币对美元贬值并不是人为的，而是市场对美国政府威胁新加征关税做出的“完全自然”的反应。

萨默斯还指出，美国的举动会给企业和消费者带来恐慌，从而推迟支出，影响经济发展。近几日市场的反应已显示出“高度警惕”，投资者纷纷涌入债券、黄金等避险资产，并撤出股票和企业贷款等风险较高的资产。

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