埃及苏伊士运河年收入创历史纪录

新华社埃及伊斯梅利亚8月6日电（记者李碧念）埃及苏伊士运河管理局主席穆哈卜·马米什6日表示，2018－2019财年苏伊士运河收入达59亿美元，为历史最高水平。

马米什当天在庆祝新苏伊士运河通航四周年新闻发布会上说，8月2日苏伊士运河还创造了单日通过货物总量的最高纪录，当天共有81艘商船载着610万吨货物通过运河。

苏伊士运河收入长期是埃及国民收入和外汇储备的主要来源之一，与石油收入、旅游业收入和侨汇并称埃及经济四大支柱。

马米什表示，新苏伊士运河的开通大幅增加了运河通行能力，为苏伊士运河收入大幅增长创造了条件。目前，苏伊士运河已经具备通过全球最大商船的能力。

2015年8月，埃及在原有193公里苏伊士运河河道的北段开通了新苏伊士运河，长度约35公里。作为苏伊士运河一部分的新运河为原有航道提供了双向通航条件，将船只的通航等候时间从原先的22小时缩短至11小时，并允许更大船只通过，从而提升运河通航效率。

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