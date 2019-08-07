欧洲阿丽亚娜火箭成功发射两颗通信卫星

新华社巴黎8月6日电（记者陈晨）法国巴黎时间6日21时30分（北京时间7日3时30分），一枚阿丽亚娜5型火箭从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空，成功将两颗通信卫星送入轨道。

这是阿丽亚娜5型火箭今年第3次发射成功。负责发射的欧洲阿丽亚娜航天公司表示，这枚火箭载有国际通信卫星集团的Intelsat 39卫星和欧洲航天局与空中客车公司合作研制的EDRS-C卫星。

国际通信卫星集团是全球最大的商业卫星通信服务供应商。Intelsat 39是阿丽亚娜公司为该集团发射的第61颗卫星，用于替换2001年发射的Intelsat 902卫星。Intelsat 39由美国卫星制造商马克萨尔科技公司建造，携带C波段和Ku波段转发器，将为全球多地提供服务。

EDRS-C卫星定位于欧洲上空东经31度地球同步轨道，是欧洲“太空数据高速公路”系统的第2颗卫星。该系统是基于激光通信技术的太空网络，由地球同步轨道卫星组成，可提供速度达1.8吉比特每秒的数据传输服务。

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)