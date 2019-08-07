马来西亚举办“中国-东盟儒学国际论坛”

新华网吉隆坡8月7日电（林昊 王大玮）2019“中国-东盟儒学国际论坛”日前在马来西亚吉打州居林市举行，来自中国、马来西亚、新加坡、柬埔寨、日本、韩国等国家的30余位学者专家出席论坛。

本届论坛主题是“全球视野下的家庭伦理”，由马来西亚吉打州立法会议长阿末卡欣主持。他说，我们要维护世界文明的多样性，提倡民众要本着尊重他人、互相爱护、宽容仁爱的精神与人沟通。他呼吁与会专家集思广益，共同为创造和谐社会而努力。

中国驻槟城总领事鲁世巍表示，儒学是中华文化重要的组成部分。这次论坛的举办，正值中马建交45周年，很有意义。他说，中马文化交流与对话是两国合作的重要组成部分，本次论坛的举办对促进社会和谐很有意义，期待未来有更多类似活动在马来西亚举办。

2019“中国-东盟儒学国际论坛”由马来西亚道理书院、山东大学儒学高等研究院、新加坡现代孔子思想基金会及中国哲学史学会曾子研究会联合主办。

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