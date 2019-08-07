俄方表示日本涉南千岛群岛抗议不可接受

新华社莫斯科8月6日电（记者栾海）俄罗斯副外长莫尔古洛夫6日在莫斯科召见日本驻俄大使上月丰久时指出，日本近期对俄方提出的涉及南千岛群岛（日本称北方四岛）的抗议不可接受，同时俄对日方免签证团体日前赴南千岛群岛交流时的违规行为提出抗议。

据俄外交部网站6日发布的消息，莫尔古洛夫对上月丰久说，南千岛群岛是俄罗斯根据第二次世界大战结果依法拥有的领土，日本对俄在本国领土上开展活动提出抗议，俄方不可接受。

莫尔古洛夫强调，南千岛群岛是俄萨哈林州的一个地区，日本官方近来对俄领导人视察这一地区及俄方在该地区开展经济、社会和军事活动进行评论，近乎是在试图干涉俄罗斯内政。

莫尔古洛夫还向上月丰久递交抗议照会。据悉，俄抗议的原因是日方免签证团体日前赴南千岛群岛交流时存在违规行为，莫尔古洛夫警告日方今后须认真负责地组织赴南千岛群岛的免签证团体。

关于日方团体在南千岛群岛有何违规行为，俄外交部和媒体没有透露。上月丰久表示将把俄外交部的上述表态转告日本政府。

本月2日，俄总理梅德韦杰夫视察了南千岛群岛中的择捉岛。5日至10日，俄东部军区所属部队在南千岛群岛中的国后岛举行射击演习。日本官方通过外交渠道对俄方上述活动提出抗议。

日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿的归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。

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