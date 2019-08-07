张家界市集中授牌10个“丝路驿站”

人民网张家界8月7日电 （记者王云娜）为积极响应国家“一带一路”倡议，今天，湖南张家界市举办“丝路驿站”集中授牌仪式。张家界市委副书记、市长刘革安为“丝路驿站”营运中心授牌。由张家界本地旅行社与德国柏林、日本东京、韩国首尔、马来西亚吉隆坡等城市大型旅游机构共同挂牌的10个“丝路驿站”逐一亮相，这些“丝路驿站”将成为张家界旅游进一步拓展海外市场、开展国际交流的“先行军”。

“丝路驿站”是张家界市委市政府响应国家“一带一路”倡议的一次有益实践。“丝路驿站”将“丝路”和“驿站”二者融合，旨在搭建国际交流合作平台，连通张家界与“一带一路”沿线国家旅游、经贸、文化企业，发挥交流合作的“桥梁”“纽带”作用。这是张家界旅游营销的创新之作，也是张家界旅游市场“以外促内”的重要举措，开创了地市州在海外设立旅游合作联合机构的全国先河。

张家界根据“一带一路”沿线旅游城市需求，与其建立文化旅游合作机构，并组建张家界“丝路驿站”运营中心，成立张家界市“丝路驿站”建设领导小组，开展对外宣传、旅游营销、招商咨询、文化交流和国际贸易等业务。未来，张家界还将陆续在“一带一路”沿线国家设立“驿站”，全方位拓展多方文化旅游合作空间。

另一方面，随着张家界入境旅游迅猛发展，当地旅游境外宣传需求激增。因此，为10家“丝路驿站”授牌的同时，“仙境张家界”英文网站同步启动上线。

“仙境张家界”英文网站由张家界市文化旅游广电体育局与中国日报网联合打造。该网站面向全球范围内对张家界感兴趣的访问者，侧重旅游宣传，从美食、美景、少数民族文化、节庆活动及旅游相关信息等方面进行推介，旨在为境外游客打造一份权威全面的“张家界旅游百科全书”，将张家界旅游资讯传播至全球各个角落。

“入境旅游将成为张家界旅游发展新的增长极。”张家界副市长欧阳斌告诉记者。张家界市委市政府围绕完善旅游产品体系、市场体系、产业体系、交通体系、服务体系等“五大体系”，通过全空间布局、全链条完善、全产业带动、全行程服务、全行业监管、全社会参与等“六条路径”，着力在旅游产品供给、国际精品旅游城市建设、旅游跨界融合、旅游管理体制机制创新、旅游国际化、旅游惠民富民、旅游辐射带动等“七个方面”发挥示范作用，加快推进旅游国际化和国内外知名旅游胜地建设。

一系列举措成效明显，张家界旅游快速发展，入境旅游增长迅猛。去年，张家界共接待游客8521.7万人次，实现旅游收入756.8亿元。其中，接待入境游客562.15万人次，来自117个国家和地区，实现外汇收入8.86亿美元。今年1-6月，张家界共接待入境游客62.26万人次，同比增长159.91%；实现外汇收入3.96亿美元，同比增长406.77%，入境增幅排名与旅游收入均是全省第一。

“丝路驿站”海外“筑巢”，“仙境张家界”全球搭台，不少旅行社对张家界入境旅游发展充满信心。

张家界天马国际旅行社联合德国勒尼德体验旅游在柏林成立“丝路驿站”，天马国旅董事长彭双全表示，“在‘一带一路’倡议成效日益显现的今天，搭乘张家界入境旅游迅猛发展的快车，与国外旅游机构合作共赢，是企业实现跨越式发展的良机。”

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)