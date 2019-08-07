鸣凤堂和食文化博物馆举行开馆仪式

人民网东京8月6日电（记者刘军国）鸣凤堂和食文化博物馆8月5日在九州和食广场内开馆，中国驻福冈总领事何振良，博物馆创办者、株式会社鸣凤堂代表董事苏庆，日本食文化传承协会理事长四条隆彦等中日两国各界100余人参加。

何振良表示，鸣凤堂和食博物馆的开馆为广大外国游客通过和食文化了解日本文化、进而了解日本提供了一个好场所。期待鸣凤堂和食博物馆能成为中日民间友好交流的平台，为促进两国人文交流，增进两国民众相互理解作出积极努力。

苏庆介绍了创建博物馆的初衷，希望博物馆的开馆有助于包括中国在内的各国游客在体验日本美食的同时，加深对日本文化和历史的了解。

九州和食广场及鸣凤堂和食文化博物馆由在福冈发展兴业的华侨企业投资经营，包括餐厅、文化展示和学习体验等多个功能区。目前月均接待各国游客约5万人，其中大部分来自中国。

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