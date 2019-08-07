金正恩观摩新型战术导弹发射

新华社平壤8月7日电（记者刘艳霞 江亚平）据朝中社7日报道，朝鲜最高领导人金正恩6日凌晨观摩了新型战术导弹发射，并表示此次军事行动是对正在举行的韩美联合军演的“适当”警告。

报道说，两枚战术导弹发射于朝鲜西部作战机场。导弹在飞越朝鲜首都圈地区和朝鲜中部内陆地区上空后，精确打击了位于朝鲜东海上的目标岛。通过此次发射，“新型战术制导武器系统的可信度、安全性和实战能力得到了不容置疑的验证”。

报道说，金正恩对此次成功发射新型战术导弹给予高度评价，并指出此次军事行动是对正在举行的韩美联合军演的“适当”警告。随后，金正恩会见了参与此次发射的国防科学部门的领导干部、科学家和军工部门工人，并同他们一起合影留念。

根据此前报道，金正恩分别于7月31日和8月2日指导并观看了朝鲜新开发的大口径火箭炮试射。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)