美多名专家质疑美国政府将中国列为“汇率操纵国”

新华社华盛顿8月6日电（记者熊茂伶 刘阳）针对5日美国财政部将中国列为“汇率操纵国”的举动，多位美国专家当天表示质疑。他们认为，人民币汇率波动符合市场规律，不应受到美方责难。

耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇指出，美国将中国列为“汇率操纵国”，掺杂了政治因素。罗奇认为，如果美方在加征关税等方面继续加码，将难免遭到中国反制。

诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼表示，美国一些政客声称人民币贬值是汇率操纵，却无视美方此前对中国输美商品加征新关税对汇率的影响。此次汇率变化正是市场发挥更大作用的体现。

前美国财政部副助理部长马克·索贝尔也认为美方不应该将中国列为“汇率操纵国”。他表示，中国经常账户已经接近平衡，外汇储备在2014年到2017年初下降约1万亿美元，之后一直保持稳定。在这种情况下，指控中国操纵人民币汇率难以被认同。

美国智库战略与国际问题研究中心中国商业与政治经济项目主管斯科特·肯尼迪认为，人民币汇率“破7”不是中方操纵汇率的证据。

美联社当天的报道注意到，自2017年初上台以来，本届美国政府发布的5份汇率政策报告，都没有将中国列为“汇率操纵国”，此次美国财政部发布的是一份新闻稿，而不是每六个月发布一次的常规汇率政策报告。

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