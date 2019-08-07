回应伊朗扣押油轮行为？英国宣布加入美海湾“护航”行动

在组建“欧洲舰队”失败后，英国政府周一正式宣布，加入由美国领导的海湾“护航”行动。

据《华尔街日报》5日报道，英方表示，与美方合作的细节尚未敲定，但英国愿意领导“护航”任务的一个海上行动小组。在这一新任务下，英国海军舰艇将与英国公司拥有的、载有英国货物、聘用英国船员或悬挂英国国旗的商船一起航行。美国预计将提供情报信息。不过英国外交大臣拉布强调，英国对伊朗的态度没有改变，不会加入美国对伊朗的制裁，仍然“致力于与伊朗和我们的国际伙伴合作，以缓和局势并维持伊核协议”。

媒体普遍认为，英国此举是为了回应今年7月伊朗扣押英国油轮的行为。截至目前，英国已向海湾地区派遣了一艘驱逐舰和一艘护卫舰，护送英国船只通过霍尔木兹海峡。《纽约时报》称，英国此前希望组建“欧洲舰队”进行“护航”，在相关努力失败后才做出周一的决定。这也是约翰逊上任后英国政府做出的决定。因为在英国“脱欧”后，英美自贸协定对约翰逊政府来说非常重要，因此他把加强与美国的关系作为优先事项。

美国对英国的加入表示欢迎。据英国《卫报》5日报道，英国国防大臣表示，期待和其他国家一起，以国际合作的方式解决霍尔木兹海峡通航问题。不过，法国和德国表示，他们拒绝参加任何由美国领导的“护航”行动，不希望与退出伊核协议并计划对伊朗发动袭击的特朗普政府关系过于密切。

面对越来越大的压力，伊朗总统鲁哈尼周二在伊朗国家电视台的直播节目上表示，德黑兰有意与华盛顿进行谈判，但前提是美国必须先撤销对伊朗的制裁。此前一天，伊朗外长扎里夫表示，伊朗希望维护并继续履行伊核协议，但是其底线是保障伊朗每天能够出口280万桶原油。【记者 强薇】

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