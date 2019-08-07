联合国安理会强烈谴责埃及首都开罗恐怖袭击事件

联合国安理会6日发表媒体声明，强烈谴责8月5日发生在埃及首都开罗的恐怖袭击事件。

据媒体报道，当地时间8月5日凌晨，埃及首都开罗发生恐怖袭击，造成20人死亡、48人受伤。事件发生在开罗市中心国家癌症研究所附近，一辆逆行汽车撞上三辆正常行驶的汽车后发生了巨大爆炸。埃及内政部称，初步调查显示，事故发生时逆行汽车上载有大量爆炸物，正在“前往某处实行恐怖袭击的途中”。

安理会在声明中用“最强烈的措辞”谴责这起“罪恶且懦弱”的袭击。声明重申，一切形式和表现的恐怖主义均是对国际和平与安全的最严重威胁之一，必须对这些恐怖袭击事件的实施者、组织者、资助者和支持者追究法律责任。安理会敦促所有国家履行国际法和安理会有关决议所规定的义务，与埃及政府和相关各方积极合作，协助将这起袭击的有关责任人绳之以法。

安理会在声明中强调，无论动机如何，无论何时何地，无论由谁发动，任何恐怖主义行为都是犯罪行为，不能以任何理由为其辩解。所有国家都需要根据《联合国宪章》和有关国际法的规定，运用一切手段同威胁国际和平与安全的恐怖主义行为进行斗争。

联合国秘书长古特雷斯亦于5日发表声明，对这一恐袭事件进行强烈谴责。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)