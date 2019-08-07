美国将中国列为“汇率操纵国”？央行的回应来了

北京时间8月6日，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”。数小时后，中国人民银行发表声明，主要意思包括四点：1.对美国这一行为，中方深表遗憾；2.这一标签不符合美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”量化标准；3.是任性的单边主义和保护主义行为；4.严重破坏国际规则，将对全球经济金融产生重大影响。

为什么这么说？逐条来看。

一、美方一再升级贸易战的做法令人遗憾

中美两国元首达成共识以来，双方互有积极行动，第十二轮磋商如期举行，原本已经让大家都稍稍松了口气，全球市场也给出了正面回应。

可惜的是，磋商刚结束，美方一些人就再次出尔反尔，谬论歪理和陈词滥调之外，抛出3000亿美元商品加征10%关税的邪招令局势陡转，现在又变本加厉、不顾事实，给中国贴上所谓“汇率操纵国”的标签，种种行径，已然离理性和客观的正轨越来越远。

二、为什么说不符合美财政部自己制订的所谓量化标准？

姑且不论美国有没有资格对他国是否操纵汇率进行单边评估，先来看看美财政部自己制订的所谓标准是什么——

1.标准的演变从1988年开始，美国财政部对主要贸易伙伴的汇率政策进行评估，法律依据经历多次调整：最初是《综合贸易法案》，2015年之前主要是《1988年汇率和国际经济政策协调法》，2016年2月开始又变更为《2015年贸易便捷与贸易促进法》。最后这一法案在汇率操纵问题上对《1988年汇率和国际经济政策协调法》进行了补充，并对汇率操纵国的认定提出了三条明确的量化指标。一水儿全是用国内法实施长臂管辖不说，认定标准还越来越严苛。

2.最新的三条标准是什么呢？一是该经济体对美国存在较大的贸易顺差，达到每年200亿美元以上；二是该经济体的经常账户盈余占GDP比重超过2%；三是该经济体持续单向干预外汇市场。

如果一个经济体同时满足三个标准，则被认定为“汇率操纵国”；如果只满足两个指标，会被列入观察名单。此外，第一条标准权重较大，如果只满足第一个标准，但该经济体对美国的总体贸易逆差占比较大，也可能被列入观察名单。

3.给中国新贴的标签，符合上述所谓量化标准吗？就算对照上述三条所谓“认定标准”，中国也只满足第一条，除此之外——第二条不成立：根据世界银行今年5月的《中国经济简报》，中国经常账户盈余占GDP比重从2017年的1.6%下降至2018年的0.4%，离2%差得很远。

第三条不成立：美国财政部在5月底的汇率政策报告中称：“过去一年中国央行对外汇的直接干预有限”。另据中国人民银行网站4月15日显示，中国3月末央行外汇占款21.3万亿元，环比下降4.6亿元，为连续第8个月下滑。外汇占款逐渐下降，正显示出央行逐步退出外汇市场的常态化干预，外汇市场供求自主平衡越来越明显。这也与美国财政部此前的判断一致。

那么问题来了，想认定中国是“汇率操纵国”的理由不足，怎么办？

美方一些人的对策是：改标准！

在美财政部8月5日的声明中，对此前的三条具体标准只字不提，转而采用了《1988年汇率和国际经济政策协调法》中的广泛定义、声称要考虑其他国家是否存在竞争性货币贬值的标准。

堂堂大国，不仅无视国际规则，自己订的规矩也可以随时按需更改，真是像此前央媒的评论所说，连块遮羞布都不要了。

三、为什么说是任性的单边主义和保护主义行为？

首先，什么是“汇率操纵国”？

“汇率调整”和“汇率操纵”完全不同。前者属一国主权范畴，是一国央行的应有职责；后者是指一个经济体长期、单向、大量地对汇率进行人为操纵，从而对国际市场形成干扰，为IMF和WTO明确禁止。

第二，谁有权评估一国是“汇率操纵国”？今年5月底，针对美国财政部再次公布半年度汇率政策报告一事，中国外交部发言人陆慷已经明确指出：“一国是不是操纵汇率不是美国定的，有关多边国际机构对于各国汇率一直有权威的评估。”美方多年来对他国汇率进行单边评估，本来就是一种自以为是的可笑行为。而作为权威的国际金融机构——国际货币基金组织，在刚刚结束的对中国第四条款磋商中，指出人民币汇率大体符合基本面。

第三，美国认定的所谓“汇率操纵国”都有哪些？回顾历史，韩国在1988年10月、1989年4月和1989年10月曾三次被认定为汇率操纵，中国台湾地区在1988年10月、1989年4月、1992年5月和1992年12月四次被认定为汇率操纵（注意，这两个地区都曾位列“亚洲四小龙”，上世纪八九十年代正处于强势上升时期）；而从1992年到1994年，中国大陆曾经五次被认定为汇率操纵方（彼时，改革开放伊始的中国，正在迸发出强劲的经济活力）。而自从1994年世界贸易组织（WTO）成立以来，美国再无将他国列为汇率操纵国。

今年5月28日美财政部的汇率政策报告中，仍未将中国列为“汇率操纵国”，只是与德国、爱尔兰、意大利、日本、马来西亚、新加坡、韩国和越南这八个国家同被列入“被观察国”名单。该次报告中同时明确表示：“美国所有主要贸易伙伴都不符合2015年认定的汇率操纵的相关标准”。

可见，虽然美方一直以来蠢蠢欲动想要使用汇率手腕，但是碍于多边国际机构的存在、碍于自已定下的标准，此前多少还是有所收敛的。

但是现在，美方一些人显然已经失去了耐心和控制力，不惜打破多年来每半年度发布一次汇率政策报告的惯例、不惜直接推倒自己刚刚得出的结论、不惜将评价标准视同儿戏，只为了给中国贴上“汇率操纵国”这一标签，毫无顾忌地将“潘多拉盒子”越开越大。

四、后果和真相到底是什么？

国际货币基金组织总裁拉加德此前曾表示，给中国贴上汇率操纵国的标签将导致货币战争，有害全球经济。但是美方一些人一意孤行，执意给中国再多贴个标签，执意将一度出现缓和的局面再次推向更激烈的冲突和对立，执意在偏离解决问题正途的歧路上越走越远，将已经伤痕累累的双边关系从“糟糕”推向“更糟糕”。

与此同时，美中这两个最大经济体的角力升级，也势必对全球市场带来新一波打击，不仅会严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，对国际货币体系的稳定运行将产生严重的负面影响。

事实上，中国实施的浮动汇率制度一向是以市场供求为基础、以一篮子货币为参考的，不存在“汇率操纵”的问题。无论是2005年初至2019年6月人民币的实际汇率升值47%、还是国际货币基金组织对“人民币汇率大体符合基本面”的评价；无论是1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机中、人民币汇率言而有信地保持稳定，还是2018年美国不断升级贸易争端以来中国始终坚持不搞竞争性贬值，中国为了维护多边体制的稳定，为了减少对其他无辜经济体的伤害，付出的努力有目共睹。美方横加指责，滥贴标签，失之专业，更失之公理。

结语：中国人不是吓大的

从近的看，1992年到1994年的中国，尚且不惧美国连续五次的所谓“汇率操纵国”认定；从远的看，与1776年建国的美国相比（至今243年），中国的夏朝471年，商朝514年，周朝791年，唐朝290年，宋朝320年，明朝277年，清朝267年——中国人，什么大风大浪没经历过？

对手越是着急，越是下狠手放大招，越是说明我们是个值得被认真对待的对手，越是从反面印证了我们的战斗力。对手都这么瞧得起我们，我们有什么理由看轻自己？

万物皆可盘，水来有土挡。“潘多拉盒子”放出再多招，我们也有“乾坤袋”能收得掉。（“甜甜余味”微信公号）

(责编：徐祥丽、贾文婷)