巴西圣保罗州：赞同“一带一路”倡议 望更多中企前往投资

巴西圣保罗州长多利亚5日在京举行记者招待会

人民网北京8月7日电（符园园 古娜）巴西圣保罗州州长若昂·多利亚于8月4日开启了为期8天的访华之旅，此行的目的包括参加在北京举行的中国—拉美基础设施周，在上海揭牌圣保罗州政府驻中国代表处。除了巴西政府代表，还有35家巴西企业的代表随团访华，旨在于推进与中国企业的合作，吸引更多中国投资者。

在8月5日举行的新闻发布会上，多利亚州长表示，中国企业家具有中长期的愿景，中国的投资是牢固、一致而迅速的，因为中国企业的投资计划是通过投资者—建设者—运营者三方共同制定的，这就使得投资谈判变得更容易，也能获得更好的结果。

他对中国的“一带一路”倡议表示支持，“我赞同习近平主席提出的‘一带一路’倡议，对中国经济向全世界开放表示赞赏。”多利亚说，中巴建交45年来，中国对扩大贸易伙伴关系是持开放态度的，对巴西而言，这是个机会，巴西会成为中国在拉美的首要市场。

多利亚此行的目的之一就是为圣保罗州政府驻中国代表处揭牌。“通过圣保罗州投资发展促进局的努力，我们将于9日在上海为圣保罗州政府驻中国代表处揭牌，该代表处将于12日正式运营，这也是我们州政府在巴西以外的首个代表处。它将着重促进经贸、投资、科技、基础设施建设、农牧业、卫生、能源、教育以及旅游业的发展交流”，多利亚称。

除了访问北京和上海，多利亚一行还将前往西安，与相关企业签署有关铁路、地铁等基础设施建设的谅解备忘录。

圣保罗州是巴西经济的主力军，占全国GDP的33%。从中国出口到巴西的商品中有38%在这里进行交易，同时中国也是圣保罗州第二大出口目的地，占该州总出口额的12.46%。圣保罗州的主要贸易产品包括石油、飞机、汽车、拖拉机、大豆、糖、肉类以及橙汁。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)