中国没有也不会将汇率作为工具来应对贸易争端

美国财政部在北京时间8月6日凌晨发布声明，决定将中国列为“汇率操纵国”。对此，专家认为，中国坚持市场决定的汇率制度，不存在“汇率操纵”的问题。中国不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。

“8月5日人民币汇率的贬值，很大程度是由于美国对中国加征关税，市场上对中国国际收支平衡和人民币的悲观情绪上升造成的。”中国社科院学部委员余永定表示，可以说，是美国的做法造成的，与人民银行无关。

当前，人民币汇率无论是涨是跌，均是由市场决定的，并非人为操纵的结果。“在机制上人民币汇率就是由市场供求决定的，不存在‘汇率操纵’的问题。”中国民生银行首席研究员温彬表示，当前，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。自2005年7月我国实施人民币汇率形成机制改革以来，不断完善中间价报价机制，扩大人民币对美元在中间价基础上的浮动区间，从汇改初期的3‰扩大到目前的2%，可以充分反映市场供求关系，人民币汇率市场化程度显著提高。

尤其是2015年“8·11”汇改以来，人民币双向波动态势更趋明显，汇率弹性明显增强，市场化程度大幅提升。以2018年人民币的走势为例，2018年4月中下旬起，人民币汇率开始一轮下行走势，到6月底，已经跌去了前期全部升幅。到了11月，人民币汇率在6.9关口徘徊后，于12月迎来强劲反弹，最终“收复失地”。在此过程中，人民币汇率无论是升值还是贬值，都是市场预期变化的反映，而非人为操纵。

人民币汇率近日“破7”也是中国坚持市场决定的汇率制度的反映。温彬表示，近期，受全球经济减速、多国央行降息、贸易摩擦加剧等因素影响，国际金融市场剧烈波动，人民币汇率受市场和情绪的影响也出现了波动，这恰是人民币汇率市场化的反映。

有人认为，人民币在此时走跌，是中国在以贬值应对贸易争端。

“人民币贬值对中国来说，没有什么确定的好处。”余永定表示，人民币贬值利弊参半，影响并不可控。贬值对于中国来说有太多不确定性因素，如贬值之后可能会刺激资本外流，可能加剧贬值，从长远来看，这不利于中国对外贸易保持大致平衡，贬值也会使得整个国家的负担更重。

从这一点来看，中国主动引导贬值副作用太多，可能坏处大于好处。因此，我们不会有意让人民币汇率贬值。

余永定强调，“中国不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动”这三条是中国的政策，任何一个国家都不会去制定和执行对本国好处不确定的政策，因此，有意引导贬值不会是中国的选择。

“应对经贸摩擦，我们有很多方式，而动用汇率的负面外溢性影响太多，我国没必要采取这一措施。”中国国际贸易学会专家委员会副主任李永表示，中国作为负责任的大国，不仅要对自己负责，还要对主要贸易伙伴负责。不搞竞争性贬值，有利于中国维护和主要贸易伙伴的合作关系，符合中国的利益。

中国过去没有，现在也不会将汇率作为工具来应对外部冲击。“哪怕在亚洲金融危机爆发后，我国都没有选择通过贬值来应对冲击。在如今内外部冲击离危机还相去甚远之时，主动贬值更不会是我国的选项。”李永强调。

李永认为，美国在此时指责中国操纵汇率欠妥。美国这一单边主义行为破坏了全球关于汇率问题的多边共识，将严重阻碍国际贸易和全球经济复苏，于人于己均无益，最终会自食其果。 (来源：经济日报；中国经济网记者 陈果静)

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