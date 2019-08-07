英追随美“护航”霍尔木兹海峡 辩解对伊立场没变

英国政府5日说，英方决定加入美国主导的海湾“护航联盟”，执行所谓“国际海事安全任务”，派海军军舰护送英国商船通过中东原油运输要道霍尔木兹海峡。

美国近来游说盟友加入“护航联盟”，加紧向伊朗施加压力；截至目前，实际响应者仅有英国，意味着后者主张欧洲联盟带头组建海湾“护航”舰队的立场发生转变。

【“重大”决策：立场变了？】

英国政府强调，加入美国“护航联盟”不意味英国政府对伊朗政策有变。外交大臣多米尼克·拉布5日说：“我方就伊朗事务的立场没有改变，我们依然致力于与伊朗和英国的国际伙伴携手合作，寻求缓解紧张局势、维持（伊朗）核协议。”

路透社援引英方不愿意公开姓名人士的话报道，英军“护航”任务重心是“保卫船运安全”，“英国不会加入美国对伊朗的制裁”。

按照路透社的说法，英国首相鲍里斯·约翰逊上任12天，这是他除与脱离欧盟相关政策以外最重大的外交决策。

英国和另两个欧盟国家法国、德国迄今主张维持2015年签署的伊朗核问题全面协议、以外交方式缓解海湾紧张局势，在美国政府去年5月宣布退出协议并恢复对伊朗经济和金融制裁后有意挽救协议。

然而，美国力图阻断伊朗原油出口、让伊朗失去财政收入主要来源，5月以来在海湾加强军事部署，加剧地区局势紧张。英国7月初在海外领地直布罗陀附近扣押一艘伊朗油轮，伊朗两周后在霍尔木兹海峡扣押一艘英国油轮，英伊互相指认“违法私运原油”。

7月以来，英方向海湾地区派遣“邓肯”号驱逐舰和“蒙特罗斯”号护卫舰，护送英国船只通过霍尔木兹海峡，迄今护送47艘船只。英方官员说，今年晚些时候，“肯特”号护卫舰将接替“邓肯”号执行护航任务；“蒙特罗斯”号本月晚些时候将按计划做维修保养，随后持续驻扎中东地区至2022年。

【跟随美国：因为“急了”？】

英国先前主张组建一支由欧盟主导的海湾“护航”舰队，而非跟随美国，这一主张获少数欧洲国家支持。

英国国防大臣本·华莱士解释最新举措：“鉴于威胁加剧，必须保障所有国际船舶自由航行霍尔木兹海峡，不再拖延……我们期待与美国和其他各方并肩合作，在国际层面为霍尔木兹海峡出现的问题寻找解决方案。”

美国国防部欢迎英方决定，说期待与“其他更多合作伙伴和盟友”一同“护航”。美国近来向英国、法国、德国、日本、韩国、澳大利亚等盟友兜售“护航联盟”方案。只是，出于对加剧海湾局势紧张的担心，迄今除了英国，没有盟友同意加入美国牵头的“护航联盟”。

伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫5日早些时候说，伊朗政府不会再容忍霍尔木兹海峡的“海上挑衅”行为。伊朗方面先前警告，假如其他国家屈服于美国压力、不再购买伊朗石油产品，它可能试图封锁霍尔木兹海峡这一出入海湾的唯一海上航道，进而影响全球五分之一的原油贸易。

伊朗伊斯兰革命卫队4日证实在海湾扣押一艘外国油船，指认它向阿拉伯国家走私接受伊朗政府补贴的燃料，拘押7人。伊朗方面没有提及船只和船员的国籍。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)