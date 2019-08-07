“伊斯兰国”掌握三亿美元资产 倒卖文物获取资金

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在5日发布的一份联合国报告中说，极端组织“伊斯兰国”横跨伊拉克和叙利亚建立的所谓“哈里发国”失守后，这一组织掌握3亿美元（约合21.1亿人民币）资产。

这份报告说，“伊斯兰国”以倒卖文物等方式获得资金，现阶段只是归于“短暂平静”；“伊斯兰国”外籍成员和家属回流会对他们各自所属的国家构成潜在安全威胁。

【短暂“平静”】

这份报告根据联合国多个成员国的情报机构信息撰写。报告说，“伊斯兰国”所发动的袭击现阶段归于平静，可能是暂时现象。

多名联合国专家上周在另一份报告中说，“伊斯兰国”头目打算整合并创造条件，以便在伊拉克和叙利亚的核心地区“卷土重来”。另外，“伊斯兰国”现阶段停止发动袭击，这种情况“可能不会长久，甚至可能不会持续到今年年底”。

“伊斯兰国”2014年夏天开始在伊拉克攻城略地，一度逼近首都巴格达。这一组织的最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪同年6月在伊拉克第二大城市摩苏尔宣布建立横跨伊拉克和叙利亚的所谓“哈里发国”，把叙利亚东北部城市拉卡定为“首都”。

伊拉克政府2017年12月宣布取得打击“伊斯兰国”的胜利。今年3月23日，叙利亚库尔德人武装“叙利亚民主军”宣布拿下“伊斯兰国”最后据点、叙利亚东部代尔祖尔省的巴古兹镇，“伊斯兰国”完全失去在叙利亚的控制区。

【倒卖文物】

古特雷斯在报告中说，失去控制区使“伊斯兰国”无法继续压榨百姓并从石油开采中获利，不过“伊斯兰国”依靠名为“哈瓦拉”的非正式资金转移体系，仍旧可以指挥资金流向，支持伊拉克、叙利亚以及其他国家的“恐怖主义行径”。

“哈瓦拉”活跃在中东、北非、欧洲和美国，存在于合法金融体系以外，只需一个电话便可转账操作。

古特雷斯说，“伊斯兰国”从伊拉克掠夺的文物可能成为另一个资金来源。按照一些从“伊斯兰国”战场上“回流”的外籍战斗人员的说法，“伊斯兰国”设有专门倒卖文物的部门。

古特雷斯说：“文物交易的细节和文物存放地点只有‘伊斯兰国’高层才知道。”

【警惕回流】

这份报告强调“伊斯兰国”外籍作战人员和家属回流带来的多重问题。

报告援引多个国家提供的数据，“伊斯兰国”外籍作战人员中，25%丧生，15%下落不明，仍旧活着的作战人员有“2.4万至3万名”。

联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特6月说，超过5.5万名涉嫌加入“伊斯兰国”的人员及其家属受到伊拉克政府和“叙利亚民主军”关押；他们来自超过50个国家。

在古特雷斯看来，那些受到监禁的成年人回流各自国家后可能构成短期威胁；经受创伤的未成年人会构成中长期威胁并且可能变得愈加极端化。同时，上述威胁还对社会融合等方面产生负面影响，可能制造包括恐怖袭击在内的暴力事件。（王逸君）（新华社专特稿）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)