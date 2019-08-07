墨西哥指美得州枪击是“恐怖袭击” 或要引渡嫌犯

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德5日说，美国得克萨斯州两天前枪击事件针对墨西哥公民，带有恐怖主义性质，墨方可能要求引渡嫌疑人，由墨西哥法院审理。

【搜证备诉讼】

一名枪手3日上午闯入美国得克萨斯州西部城市埃尔帕索一家沃尔玛超级市场开枪，射杀22人、射伤20余人。

埃布拉德确认，其中8名死者、6名伤员是墨西哥公民。

他在墨西哥驻埃尔帕索领事馆告诉记者，枪击发生在美国，但“这是一次针对墨西哥人的恐怖主义行径”。他说，墨西哥将“第一次对发生在美国的恐怖袭击作意义重大的调查。”

他已经与美国执法机构人员见面，定于6日向墨西哥总检察长通报美方调查进展，以便为墨方以被告发动恐怖袭击为由提起诉讼收集证据。

他承诺将要求美国当局尽快向墨方送返8名死者的遗体，交给受害人家属。截至5日，6名伤员还在美国医院接受治疗。

【墨美有积怨】

枪击事件嫌疑人帕特里克·克鲁修斯现年21岁，4日受到美国方面一项一级谋杀罪指控，现在被关押在埃尔帕索县监狱。

路透社报道，克鲁修斯先前在极端分子常用的网络留言板“无限通道”发布一份“宣言”，篇幅4页，说这次枪击是“对西班牙语族裔侵略得克萨斯州的一次回应”。

美联社报道，按照一些墨西哥人的说法，枪击事件表明一些美国人对墨西哥人积怨已久，2016年美国总统选举期间出现墨西哥移民是“强奸犯”和“罪犯”之类言论则起到了火上浇油作用。

从竞选总统开始，唐纳德·特朗普呼吁在美墨边境建造“隔离墙”；2017年1月就任总统至今，他以威胁对墨西哥加征关税等方式迫使墨方合作管控两国边界，加剧美墨两国关系紧张以至一些美国人的“怨愤”。

【隔河同族裔】

墨西哥北部奇瓦瓦州州长哈维尔·科拉尔·胡拉多5日在墨西哥驻埃尔帕索领事馆外告诉记者，8名死者中6名来自与埃尔帕索市接壤的奇瓦瓦州。

墨西哥《千年报》网站报道，萨拉·埃丝特·雷加拉多和丈夫阿道弗·塞罗斯·埃尔南德斯是奇瓦瓦州华雷斯市居民，遭遇枪击时正在沃尔玛超市购物；埃尔莎·门多萨·马克斯同样来自华雷斯市，是教师，遇害时同样正在商场内，她的丈夫和儿子在等她结束购物。

埃尔帕索与华雷斯市隔河相望，多数居民是拉丁美洲裔。

“得克萨斯”在印第安语中是“友谊”之意。得克萨斯1821年以后是墨西哥的一部分，1836年宣布独立，1845年成为美国第28个州。

美联社援引埃尔帕索市长迪·马戈的话报道，数以万计墨西哥人每天合法进入埃尔帕索，在当地购物和工作。（席玥））（新华社专特稿）

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