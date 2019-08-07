不管怎么施压都不会得逞，新闻联播用十分钟驳斥美方

从14分25秒，到25分10秒，中国央视新闻联播用超出10分钟的长度向全球播报中方关于贸易战的最新立场和态度。

首先是对“汇率操纵说”的严厉批驳。

央行声明中表示，美方不顾事实，无理给中国贴上“汇率操纵国”的标签，是损人又害己的行为，中方对此坚决反对。这不仅会严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，最终会自食其果。美国这一单边主义行为还破坏了全球关于汇率问题的多边共识，会对国际货币体系的稳定运行产生严重的负面影响。中方奉劝美方悬崖勒马、迷途知返，回到理性和客观的正确轨道上来。

此间，中国人民银行副行长陈雨露在接受记者专访时表示，中国是一个负责任的大国，中国从来不搞货币的竞争性贬值，也从来不把汇率作为竞争性的工具。

进入8月份以来，人民币汇率出现了一定幅度的贬值，这是全球经济形势的变化和经贸摩擦加剧所引发的市场波动，这是市场的力量推动和决定的，跟所谓的汇率操纵毫无关系。

经济学家、武汉大学经济学博导管涛说，从国际法来看，一个国家是不是货币操纵这是货币基金组织管辖的事情，根据国际货币基金组织今年6月初和中国第四条款磋商的结果，他们明确人民币汇率符合中国中期的经济基本面，既不存在高估也不存在低估。

中国国际贸易学会专家委员会副主任李永强调，汇率的波动是正常的，但是美国有选择地指责中国，说中国在这个过程当中获取不当的所谓的贸易利益，这完全是一种霸凌行为的表现。

在今天以“贸易战没有赢家”为主题的研讨会上，多位专家一致认为，美国任性的单边主义和保护主义行为，不仅会对全球经济金融产生影响，最终也将伤及自己。

澎湃新闻注意到，2016年首次在人民日报出现并发表有关改革万字长文的金社平，明天（7日）将再次发表署名文章《乱贴“汇率操纵国”标签终将自食其果》。

文章说，美方损人又害己的行为，不仅会严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，最终会自食其果。中国不仅没有“操纵汇率”，恰恰相反，市场化一直是我国汇率制度的改革方向。尽管近期人民币对美元有所贬值，但从历史上看，人民币总体是升值的。展望未来，中国经济将持续健康发展，国际收支总体平衡，外汇储备充足，完全能支撑人民币汇率的基本稳定。

新华社今天的评论员文章《美方用“汇率操纵”施压中国绝不会得逞》中强调，中国和中国人民从来不怕压、不信邪，美方不管使出什么花样的施压手段，都绝不会得逞。

值得一提的是，美方不顾事实，无理给中国贴上“汇率操纵国”的标签，连美联社都看不下去了，称这一行为与美方报告相悖。

据悉，特朗普政府自2016年大选以来，就一直宣称“中国操纵汇率”，并称一上台就要对中国采取行动。但是自2017年1月特朗普政府上台以来，美国财政部发布了5份有关汇率政策的报告，这5份报告均认为，中国不符合美国法律规定的“汇率操纵国”标准。美国财政部北京时间6日将中国列为“汇率操纵国”，这一举动与其自身发布的报告相违背。

再来看关于农产品采购的消息。央媒从5日深夜到6日清晨已连发五文：违背共识农产品采购难再续。今晚的新闻联播上对上述信息继续予以重点播报。

在人民日报的署名文章《不能没有的公平》中，文章提醒，中国是美国农产品的买家，是客户。待“客”有道，才能有买卖，才能做交易。美方不必抱有幻想，背信弃义者不可能不付出代价，这是不能没有的公平。中方宣布暂停采购美国农产品是对美方非理性举动的理性回应。只有在平等和相互尊重的基础上解决问题，才是唯一正确出路。

总台国际锐评配发的《农产品贸易受阻 责任完全在美方》则指出，中方对自美农产品采购采取相应措施，实属不得已而为之，具有合理性与正当性，目的是捍卫国家尊严与自身权益。同时，这也清晰地表明：任何极限施压对中国都没用，中国反制说到做到。

锐评指出，美方一些人若真为美国农民利益考虑，就应认清大势，听一听美国农民的呼声，算一算自身利益得失，回到落实中美两国元首大阪会晤共识的正确轨道上来，同中方相向而行，为两国农业领域合作创造必要条件。(澎湃新闻记者 方晓)

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