美国冻结委内瑞拉政府在美资产 打压后者海外盟友

美国总统唐纳德·特朗普5日签署行政令，冻结委内瑞拉政府在美国的所有资产和孳息。根据白宫发布的行政令，委方在美资产将不得以转让、支付、提取或其他方式处理。

行政令即日生效，制裁所涉资产是委内瑞拉政府在美资产和孳息、今后在美国产生的资产和孳息以及现在和将来在美国公民名下产生的资产和孳息。美联社报道，冻结委内瑞拉政府资产虽然没有达到禁运力度，但已是特朗普政府今年1月承认胡安·瓜伊多为委内瑞拉“临时总统”以来影响面最为广泛的举措。

媒体记者本月1日问特朗普，是否考虑封锁或孤立委内瑞拉，他作出肯定回答，但没有提及可能何时以及采取何种方式。

分析人士认为，特朗普最新行政令不仅禁止美国企业和个人与委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗所领导政府发生商业往来，还让与马杜罗政府有来往的外国企业面临美国政府连带制裁风险。

设在美国迈阿密的加拉加斯资本市场公司主管鲁斯·达伦说，特朗普政府行政令旨在打压马杜罗政府的海外盟友。他国企业如果维持与马杜罗政府的商业往来，它们在美资产同样可能遭冻结。

白宫官员拒绝就外国企业是否会受到影响作出回应。

马杜罗2018年5月赢得连任，1月就职，但反对派不予承认。反对派要员、全国代表大会主席瓜伊多1月23日宣布自任“临时总统”。为逼迫马杜罗下台，美国以经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施加压力。美国迄今把马杜罗以及与政府关联的超过100名委内瑞拉人列入制裁名单。

委内瑞拉当局暂时没有回应美方5日再次追加制裁。马杜罗先前谴责美国政府威胁封锁委内瑞拉，说他已经责成委内瑞拉常驻联合国代表把这一情况通报联合国安全理事会。（张铮）（新华社专特稿）

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