土吁美放弃支持库尔德武装 俄叙反对设“安全区”

土耳其政府5日呼吁美国政府放弃支持叙利亚北部“人民保护部队”，停止向那支库尔德武装提供军事援助。

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢说，就土方要求美方与“人民保护部队”结束合作关系，“美国应当积极回应”。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安4日说，土耳其军队将进入邻国叙利亚北部幼发拉底河以东，投入针对库尔德武装的行动，“我们所剩耐心不多”。

土耳其去年1月发起“橄榄枝”军事行动，重点打击“人民保护部队”。美国把库尔德武装视为在叙利亚打击宗教极端组织“伊斯兰国”的盟友，而土耳其把“人民保护部队”视作反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，认定二者是恐怖组织。

土美两国国防官员5日在土耳其首都安卡拉会面，继续磋商在叙利亚北部建立“安全区”。

土耳其先前提议在叙利亚东北部、邻近土耳其的边境地带设一块纵深32公里、由土耳其军队控制的“安全区”，以防范和打击叙利亚库尔德武装。这一区域现阶段由“人民保护部队”控制。

俄罗斯和叙利亚方面反对土耳其设立“安全区”，认定这一举动侵犯叙利亚主权。（刘江）【新华社微特稿】

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