从图片中读懂“辉煌中国” 海外华人重温壮丽史诗

人民网讯 据非洲华侨周报五千年春华秋实，七十年沧桑巨变，从建立新中国，到追逐中国梦，中华儿女用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。

8月5日，由博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会主办的“辉煌中国”——新中国成立70周年图片展开幕仪式在首都哈博罗内举行。博茨瓦纳前总统费斯图斯·莫哈埃、中国驻博茨瓦纳大使赵彦博、中国和平统一促进会执行副秘书长孙凌雁、中华海外联谊会副秘书长仇昱、中国人民对外友好协会副会长林怡、博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌以及来自10多个非洲国家的侨领和旅非华侨华人等两百余位嘉宾出席了仪式。、

中国驻博茨瓦纳大使赵彦博表示，图片展是旅非华侨华人为伟大的新中国成立70周年的献礼，也是海外侨胞“唱响中国声音，讲好中国故事”的一次生动实践。赵彦博称赞旅非华侨华人在中非人文交流与民间友好中发挥着不可替代的作用。他希望在新中国成立70周年以及中非全面战略合作伙伴关系迈入新时代之际，侨领们展示好华侨华人形象，弘扬好中华文化传统、讲述好中国发展故事，以实际行动不断增进中非26亿人民福祉，为构建更加紧密的中非命运共同体作出更大贡献。

中国驻博茨瓦纳大使赵彦

博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌在致辞中表示，祖国强大永远是海外游子的共同心愿。他说，在实现中华民族伟大复兴的新时代新征程上，海外华侨华人从未缺席，一直与国内朋友一道，为中外交流合作牵线搭桥，为祖国发展献计献力。他指出，通过图片展示的形式，以独特的海外视角，展现新中国蓬勃的发展姿态，重温70年艰苦奋斗的点点滴滴，歌颂伟大的祖国，并增强华侨华人的文化自信和民族认同感，激励华侨华人勠力同心、奋斗不息。

“辉煌中国”图片展分为两部分，以“改革开放40年伟大成就”及“见证辉煌成就、感受中国力量”为主题，使用图片及文字说明的形式，展现了改革开放以来，中国在脱贫攻坚、全面建设小康社会方面所取得的伟大成就，包括中国道路、桥梁等基础设施建设成果，C919大飞机、蛟龙潜水器、天眼射电望远镜、悟空暗物质粒子探测卫星和墨子号卫星等世界领先科技成果。

走进展览现场，一张张珍贵的历史图片和文字资料，为参观者展示了国家和民族发展的壮丽史诗，受到旅非华侨华人连连称赞。大家通过一张张充满故事的图片，看到工作在各行各业、生活在现实中的普通中国人，从图片中“读懂”中国，感受中国社会的活力，分享中国人民对生活的热爱和对美好未来的追求。

图片展现场

(责编：贾文婷、常红)