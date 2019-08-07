韩国推进战略产品国产化 降低对日本进口产品依赖

韩国政府5日宣布，今后7年将投入7.8万亿韩元（约合64.7亿美元）用于研发工业材料、零部件和设备，以降低对日本进口产品的依赖。

韩国产业通商资源部当天说，已经选定100种关键战略产品，包括半导体、显示屏和汽车；打算在1年内借助与美国和中国等国供应商联系，确保20种战略产品的供应；7年内投资7.8万亿韩元，研发80种战略产品。

另外，韩国政府将降低这些战略产品的进口壁垒，以财政手段支持韩国企业并购掌握高技术的海外企业，同时放宽包括《劳动法》在内的法规，便于本国企业加速研发关键技术。

韩国副总理兼企划财政部长官洪南基5日在首都首尔一次会议上说，韩方将提升材料、零部件和设备行业的竞争力；产业通商资源部长官成允模说：“（蓝图的）重点是找到方案，消除韩国在材料、零部件和设备行业的弱点，包括对某个国家的严重依赖。”

依据产业通商资源部数据，韩国去年对日本贸易逆差大约241亿美元，其中大部分出自工业材料零部件和设备行业。

日本经济产业省7月初宣布，对出口韩国的3种半导体工业材料加强审查和管控。日本政府内阁本月2日开会决定，把韩国排除出获得出口审批便利的“白色清单”。

韩方认定，日方不满韩国法院判决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工，从而以这类手段“报复”韩方。日方主张，依据两国1965年恢复邦交正常化时所签《请求权协定》，这类索赔问题“已经解决”。

韩联社报道，日方出口管制刺激韩方增加关键工业材料的多样化供应并推动它们的本土化生产，以降低对日本的严重依赖；韩国企业正在努力寻找一些关键产品的替代供应商。

韩国总统文在寅5日在幕僚会议上说，日方举措无法阻挡韩国经济腾飞的脚步，“与我们相比，日本强在经济和国内市场规模。如果韩国和朝鲜借助经济合作实现‘和平经济’，可以一举超越日本。”

朝鲜方面暂时没有对文在寅的说法作出回应。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)