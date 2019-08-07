印度取消克什米尔“特殊地位” 巴基斯坦强烈谴责

印度政府5日发布总统令，废止宪法赋予印度控制克什米尔地区的“特殊地位”。

邻国巴基斯坦予以谴责，认定印度单方面改变争议未决的克什米尔地区现状。

【废自治】

印度内政部长阿米特·沙阿当天告诉议会，宪法今后将完全适用于先前具有特殊地位的印控克什米尔地区。

印方这一举措实际废止印度《宪法》中的“370条款”。这一条款赋予这一地区独立立法权以及一系列相关特殊“待遇”，包括外地公民不得永久定居克什米尔地区、不得购买土地、不得在当地政府任职、不得获取奖学金。

路透社报道，克什米尔地区是过去近70年全球军事对抗风险最高的地区之一，取消特殊地位是印度政府对印控克什米尔采取的最重大政治举动。

一些分析师认定，取消印控克什米尔地区“自治”可能冲击当地传统文化习俗和生活方式，而印方下一步打算通过法案，把印控克什米尔地区纳入联邦政府管辖。

印控克什米尔地区近来笼罩在紧张气氛中。美联社报道，印方近期在印控克什米尔地区部署至少1万名士兵，大批士兵4日起驻扎当地警察局和政府大楼。印度媒体报道，印方计划增派2.5万名士兵。

另外，印控克什米尔地方当局2日以面临“恐怖威胁”为由，下令取消在当地举行的印度教宗教活动。地方当局4日下令从当天午夜开始，在印控克什米尔地区首府斯利那加施行公共活动管制，关闭学校。部分地区移动通信网络服务中断。

【招谴责】

印度当局的最新举动招致国内和巴基斯坦方面的抗议。

印度反对党议员5日在议会强烈抗议政府所做决定；巴基斯坦政府5日“强烈拒绝并谴责”印方的做法，坚持认定克什米尔地区是国际公认领土争议地区。

巴方外交部声明：“印方单方面采取的措施无法改变争议状态……作为国际争端一方，巴基斯坦将使用所有可能选项，反制这些非法措施。”声明同时重申，在政治、外交和道义上支持克什米尔地区民众。

印方的做法在社交媒体“推特”招致巴基斯坦网民批评，这一话题一度占据“热词”排行前六名。巴基斯坦人权部长希琳·马扎里在“推特”指认印方“非法吞并”。

巴基斯坦总理伊姆兰·汗4日警告，克什米尔当前局势可能演变为“地区危机”。

印度和巴基斯坦1947年独立，克什米尔归属争议迄今一直没有解决。印巴都宣称对克什米尔拥有主权，两次为争夺克什米尔爆发战争。（田野）（新华社专特稿）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)