美股市大跌 全球最富群体财富一天蒸发1170亿美元

美国媒体6日报道，受股票市场价格指数大幅下挫影响，全球最富500人的净身家5日合计缩水2.1%。

美国彭博新闻社亿万富翁指数追踪的富豪中，21人净值损失10亿美元或更多。随着美国亚马逊公司股票价格下跌，创始人杰夫·贝索斯净值减少最多，达34亿美元。不过，贝索斯依然是全球首富，净值达1100亿美元。

《福布斯》杂志报道，贝索斯在8月1日和8月2日出售53万股亚马逊股票，价值9.9亿美元，税后净套现大约7.5亿美元。

此前，贝索斯在7月最后3天出售亚马逊股票，税后价值14亿美元。

亚马逊发言人尚未就贝索斯上周减持亚马逊股票的做法对媒体作出回应。《福布斯》报道，一种通行的解释是，贝索斯需要为旗下太空探索企业蓝色起源公司筹措资金。贝索斯2000年9月创建蓝色起源公司。他曾说，他打算每年出售大约价值10亿美元的亚马逊股票，用于支持蓝色起源公司。

亚马逊股票价格5日下跌3.19%，报收于每股1765.13美元。

除贝索斯外，法国路易威登集团董事长兼首席执行官贝尔纳·阿尔诺5日净值缩水32亿美元，脸书公司首席执行官马克·扎克伯格净值减少28亿美元，印度信实公司董事长穆凯什·安巴尼净值缩水24亿美元，微软公司联合创始人比尔·盖茨净值减少20亿美元。

美国三大股票指数5日均创年内最大跌幅，其中道琼斯工业平均指数一度下跌962点。芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）5日上涨39.64%至24.59，达到2018年12月以来最高。

英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数5日下跌2.47%；法国巴黎股市CAC40指数下跌2.19%；德国法兰克福股市DAX指数下跌1.80%。（卜晓明）（新华社专特稿）

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