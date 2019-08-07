吉民众非法冲闯中企项目　中国使馆敦促吉方严惩肇事者

新华社比什凯克8月6日电（记者关建武）吉尔吉斯斯坦中资企业经营的金矿5日被吉民众非法冲闯，中方员工遭暴力殴打，数十人受伤。中国驻吉使馆提出严正交涉，要求吉方全力救治伤者，彻查情况，严惩肇事者。

中吉矿业有限公司在吉尔吉斯斯坦纳伦州经营的“索尔通-萨雷”金矿上，数百名当地居民5日举行示威集会，要求企业停工并撤离，部分集会者非法冲闯矿区，暴力殴打中方员工。

事件发生后，中国驻吉使馆第一时间同吉方严正交涉，要求吉方增派警力并采取切实措施，保护中国企业合法权益和中国公民人身安全。

记者从使馆了解到，冲突发生时，矿上约有170名中国工人，其中数十人不同程度受伤，伤势较重者目前分别在纳伦州和首都比什凯克的医院接受治疗。据吉卫生部通报，所有伤者目前伤势稳定，正接受妥善治疗。

中国驻吉大使杜德文6日紧急约见吉副总理拉扎科夫。杜德文敦促吉方及时救治中方伤员，并对事件展开彻底调查，严惩行凶者，对事件中不作为警员追究责任。拉扎科夫表示，吉方高度重视中国企业和中国公民合法权益，将采取一切必要措施救助伤者，并立即对事件展开公正客观调查。

在中方交涉和敦促下，吉第一副总理、吉内务部部长和纳伦州州长已赶赴事发地协调处理事件。

目前，事态已经平稳，中企员工已陆续从矿上撤回到比什凯克。杜德文到医院慰问伤者。

中国驻吉使馆6日发表声明说，长期以来，中国企业在吉投资兴业，为改善当地民生、增进两国人民间传统友谊作出重要贡献，得到吉官方和社会各界充分肯定。中国政府一贯要求海外中国企业严格遵守当地法律，积极回馈当地社会，实现互利共赢。此次事件给中方人员人身和财产安全造成重大损失。中方敦促吉政府及有关部门采取切实措施，维护中国企业合法权益，确保中方人员安全，避免再次发生类似事件。

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