“中国特色社会主义建设成就图片展”在平壤开展

8月6日，在朝鲜平壤，朝鲜对外经济相金英才在观看展览。 新华社记者 刘艳霞 摄

新华社平壤8月6日电（记者刘艳霞 江亚平）由中国驻朝鲜大使馆主办的“中国特色社会主义建设成就图片展”6日在平壤人民文化宫开展。

据介绍，本次图片展共展出126张珍贵照片，分前言、历史轨迹、发展成就、合作共赢、结语五个部分，系统展示了中国特色社会主义建设的历史沿革、发展成就以及未来前景。

来自朝鲜劳动党和政府、友好团体代表，以及中国驻朝机构代表等逾200人出席开幕式。

中国驻朝鲜大使李进军在开幕式致辞中表示，本次图片展旨在与朝鲜同志共叙中朝友好，共享社会主义发展经验。李进军说，党的十一届三中全会以来，中国坚持以经济建设为中心，不断解放和发展生产力，经济、社会、教育、医疗、住房等条件得到极大改善，中国特色社会主义伟大事业不断向前推进。当前，朝鲜全力贯彻朝鲜劳动党七届三中全会确立的集中一切力量进行社会主义经济建设的新战略路线，社会主义建设事业不断取得新成就。中方愿与朝方一道，巩固政治互信，加强战略沟通，拓展务实合作，共同开创美好未来。

8月6日，在朝鲜平壤，一名朝鲜男子在观看展览。新华社记者 刘艳霞 摄

朝鲜对外经济相金英才在致辞中表示，在中国共产党的领导下，中国社会主义建设事业取得了非凡的成就，国际威望日益提高，朝方对此感到由衷的高兴。朝中两国最高领导人在一年多的时间里进行了五次会晤，彰显了两国牢不可破的传统友谊。朝方愿与中方一道，继续不遗余力地发展两国传统友好关系，将朝中友谊发扬光大。

朝鲜保健省对外事业局副局长崔淑娴告诉记者，图片展让她全面了解了中国社会主义建设取得的成就。当前，两国在文化、教育、社会、经济特别是卫生保健方面进行了广泛的交流与合作，希望以图片展为契机，将两国传统友谊推向新的高度。

本次图片展将持续至8日。

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