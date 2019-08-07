《中导条约》没了，“潘多拉”来了？

8月2日，在美俄相互指责声中，由美国和苏联领导人于1987年签署的《中导条约》正式失效。这给日益严峻的全球安全形势增加了更多不确定性，国际社会强烈呼吁探索军控新途径。

条约失效人心惶惶

据“今日俄罗斯”报道，在美国正式退出《中导条约》的当天，五角大楼就发表电子邮件声明宣布，美国计划开发此前在军备控制条约下被禁止的常规陆基巡航导弹。

俄罗斯对此表示强烈不满。据俄新社报道，8月2日，俄罗斯外交部发表声明，批评华盛顿退出《中导条约》是严重错误。美国以俄罗斯违反《中导条约》为由退出该条约，是故意制造误导性信息，以此摆脱自己设定核武限制。

欧洲的担忧之声也不绝于耳。德国《明镜周刊》发表评论称，随着《中导条约》失效，欧洲安全结构的重要支柱之一随之消失。法新社称，北约秘书长斯托尔滕贝格说，北约将致力于避免与俄罗斯展开“新的军备竞赛”，不会在欧洲领土上部署核导弹。但这并不能阻止外界的忧虑。此前，德国外长马斯表示，如今再次需要达成裁军和军控的协议，以避免新的核军备竞赛。

据路透社报道，联合国秘书长古特雷斯表示，条约失效后，“世界会失去阻止冲向核战的刹车”。

“退约”想法由来已久

“退约”并非突然之举，而是美俄双方较量已久的结果。

《中导条约》自1988年6月生效以来，美俄均在不同时期表现出退约的意念和想法。中国国际问题研究院研究员滕建群在接受本报采访时表示，目前退出《中导条约》是双方安全战略变化的必然结果，也是时代发展的特定产物。退约看似是美俄因为对方不履约而作出的无奈之举，但实际上是美俄进行战略竞争的需要。

“最近几年，美国加大了对从波罗的海沿岸到外高加索一线的围堵，并在波兰、罗马尼亚部署陆基‘宙斯盾’防御系统。出于无奈，俄罗斯开始向西部地区增加兵力，重点打造加里宁格勒等区域的攻防兼备能力，”滕建群认为，“从力量对比来看，美国要维持对俄罗斯的战略优势，而俄罗斯则希望维持两国战略力量的平衡。”

进入21世纪，印度、巴基斯坦、伊朗等越来越多国家已经研发和装备了中程导弹。滕建群指出，美国“退约”也是为了应对中程导弹技术扩散的新挑战。

美国《外交政策》杂志8月2日发表文章称，《中导条约》失败的真正原因是，冷战时期的军事实力对比、签署该条约的安全环境发生了根本变化。在多极世界里，双边军控协议的合理性大大降低。

军备竞赛再度开启

俄罗斯副外长里亚布科夫指出，美国退约将对国际战略安全形势造成消极影响，美国企图通过对别国施加军事压力以达到目的的做法，只会令对抗形势更为严峻，并开启新一轮军备竞赛。

滕建群认为，美俄退出《中导条约》后不会重复冷战，因为对象国不可能拥有或动用类似冷战期间的财力和物力来进行殊死竞赛。但是，“在军事技术领域里的各种竞赛已经展开。双方会不遗余力地展开较量，争夺战略制高点”。

在对待美国“退约”问题上，欧洲出现巨大分裂。滕建群表示，英法德等老欧洲国家并不赞成美国随意退出《中导条约》，但波兰、罗马尼亚、波罗的海沿岸国家等欢迎美国退约，并乐见美国把陆基中短程和中程导弹部署在东欧。出于对俄罗斯的天然恐惧，这些国家正竭力将美国拉入欧洲防务安全体系。

据路透社报道，面对《中导条约》失效的现实，古特雷斯极力寻求补救措施，希望美俄续期《新削减战略武器条约》，以此为世界局势稳定做出努力，同时为未来商议军备控制措施争取时间。

然而，从美国国家安全顾问博尔顿的表态来看，《新削减战略武器条约》能否如愿续期，形势不容乐观。博尔顿表示，《新削减战略武器条约》从一开始就是有缺陷的，因为它没有覆盖短程战术核武器和俄罗斯的现代化运载工具。

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