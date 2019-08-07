美联储降息“两头不讨好”（环球热点）

美国当地时间7月31日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在新闻发布会上。

新华社/美联

上周，美联储宣布下调联邦基金利率，引发全球市场震动。这是自2008年国际金融危机爆发以来，美联储首次宣布降息。虽然此次降息迎合了市场预期，但由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔对下一步调息政策模棱两可的态度，导致美国政府、市场投资者和股市均不买账。市场投资者避险情绪蔓延，为全球经济再添一层阴霾。

降息：市场很失望

“自2008年国际金融危机以来，美联储首次宣布降息。”据《华尔街日报》报道，当地时间7月31日，美联储联邦公开市场委员会会议决策降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至2%至2.25%。

尽管符合市场预期，但美联储降息没有赢得掌声和积极的市场反应。美国总统特朗普批评美联储25个基点的降息幅度远远不够。

在宣布降息后的新闻发布会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，此次降息是“周期中间的调整”，不会开启一轮漫长降息周期，但不排除进一步降息的可能性。

据法新社报道，这一表态直接导致美股暴跌。截至7月31日收盘时，道琼斯指数大跌了334点，纳斯达克指数和标普的跌幅也都超过了1%。全球非美货币也集体下挫。

德国新闻电视频道网站报道称，鲍威尔在新闻发布会上带来的是新的不确定性，其相互矛盾的表述也引起投资者的混乱。市场对美联储降息的反应非常冷淡，甚至失望。

一边是强烈要求持续降息的呼声高涨，另一边是批评降息政策的声音不绝于耳。

纽约三菱日联金融集团银行的董事总经理克里斯·拉普基表示，尽管经济没有明显的衰退迹象，但他们还是向总统妥协，捏造理由降息。

据美国《洛杉矶时报》网站报道称，美联储此次降息，违背了只在经济陷入真正困境时才降息的惯常做法，是冒险举动。危险在于，利率已经很低，进一步降息不仅会在真正出现经济下滑时削弱美联储的力量，而且会给处于高位的股票和其他资产火上浇油。

德国《明镜》周刊网站报道称，这应该是美联储主席鲍威尔不愿再想起的一天。7月31日，美联储做了一件“众望所归”的事：降息25个基点。但尽管如此，仍无人满意。

“这反映出美联储的两难境地。”青岛大学财务管理研究院院长易宪容对本报表示，从美国就业和通货膨胀的数据来看，美联储没有降息的必要，但是迫于市场预期、美国强势政府以及全球经济放缓的压力，美联储不得不作出适当妥协。

存疑：合理性不足

法新社报道称，在美国政府刺激经济的强力施压下，美联储下调利率，却难以解释此次降息的合理性以及未来的利率走向。

美联储在联邦公开市场委员会政策声明中写道，虽然6月份以后的信息显示，劳动力市场以及经济活动都表现强劲或者温和增长，但是企业固定投资指标一直疲软。为寻求促进充分就业和物价稳定，决定降息。

据《华尔街日报》报道，此次降息是“一次预防行动，旨在缓解全球经济放缓和贸易紧张局势升级带来的冲击”。除此之外，还有一部分原因是各国央行无法制造更多通胀。因此，此次降息是有据可循的。

此前美国总统已频频向美联储施压，要求降息。但在宣布降息后的新闻发布会上，鲍威尔称此次降息没有将政治因素纳入考量。此外，他还表示，“我们不会为了证明自己的独立性而调整货币政策。”

对此，易宪容表示，这次美联储降息非常勉强，即使美联储一向标榜政策制订独立于美国政府，拿“预防性降息”概念来解释降息决定的合理性，也难以掩盖美国政府过度干预美联储，美联储货币政策政治化的倾向。

路透社报道称，贸易不确定性、企业投资低迷和海外经济增长疲软，是美联储降息的三个主要依据。

“此次美联储降息原因比较复杂。”北京大学国际关系学院国际政治经济学系教授王勇对本报分析，一是自去年以来，美国经济下行压力增大。7月份美国制造业采购经理人指数和美国供应管理协会发布的制造业指数双双创下新低，反映出美国制造业和企业固定投资问题严重，而制造业指数与美联储货币政策高度相关，在制造业大幅回落过程中，美联储利率不可能高高在上；二是受全球经济放缓形势影响。受到贸易摩擦升级、英国“脱欧”、地缘政治紧张局势等因素影响，国际货币基金组织发布的最新一期《世界经济展望报告》，下调了世界经济增速预测值；三是和美国国内政治密切相关。

前景：不确定性大

《今日美国报》网站报道称，在寻求延续创纪录的长达10年的经济扩张期之际，美联储给美国经济打了一剂罕见的防疫针。

但这一剂防疫针是否有效？能发挥多大作用？

《今日美国报》网站预测，降息可能对整个经济和金融体系产生影响，推动信用卡借款、房贷和汽车贷款利率小幅下降。从理论上说，还将刺激更多的经济活动。但是，在美联储从2015年底至2018年底加息9次的情况下，这次调整仅能起到很小一部分的扭转作用。

“从短期来看，美联储降息对美国经济和全球经济有一定的正向刺激作用。”王勇表示，一方面，会在一定程度上拉动投资，带动消费，但幅度不大；另一方面，通过美元传导作用，影响其他国家的利率政策，进一步降低全球利率水平。

事实证明，美联储降息加剧了全球央行集体降息的迫切行动。巴西、阿联酋、巴林、沙特、印度等国央行纷纷跟进，降低利率。据统计，今年以来已经有超过20家央行宣布降息。

美联储今年还会降息吗？市场对美联储进一步降息的预期不减。分析认为，从全球通缩局面、欧洲央行潜在对策和美元态势综合来看，美联储进一步降息的可能性很大。

对此，易宪容提醒，美联储联邦公开市场委员会内部也并非所有人都支持降息，因此此次降息被称为“鹰派降息”，即美联储的货币政策并没有完全因为美国政府的过度干预而出现重大转向。这可能会导致市场预期落空，引发国际市场震荡。

“美联储下一步的调息政策还面临很多不确定性。”王勇表示，近期全球的贸易形势和经济前景依然未出现明显改善迹象，美联储今后对货币政策走向释放的信号仍会受到高度关注，市场预期也在不断调整。

不难预料，未来美联储决策将如履薄冰。永明投资管理公司投资战略负责人德茨·马拉基说，美联储过去认为自己是救火员，但如今更像一名园丁，要呵护经济并保持其增长。“这是一场危险的游戏，因为市场会不断在事后批评你。”

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)