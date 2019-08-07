乱贴“汇率操纵国”标签终将自食其果

8月5日，人民币兑美元离岸和在岸汇率先后突破“7”的整数关口，这本是国际经济形势变化及美国对中国加征关税预期等因素影响下的正常市场反应。然而，美国一些人却借机兴风作浪，8月6日，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”。这种损人又害己的行为，不仅会严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，最终会自食其果。

正所谓“欲加之罪，何患无辞”，美国一手在全球挥舞关税大棒，造成众多国家汇率大幅波动，另一手又到处乱扣“汇率操纵国”的帽子，逼迫相关国家接受美国所谓“合理汇率”。这种肆意妄为、颠倒黑白的做法，是任性的单边主义和保护主义行为，体现了美方一贯的霸道和蛮横。

人民币汇率为何会破“7”？稍有常识的人都不难理解。8月1日，美国方面声称将对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税，此举严重违背中美两国元首大阪会晤共识，挫伤市场对中美经贸摩擦缓和的良好预期，成为人民币汇率波动的导火索。经贸摩擦影响国际贸易，国际贸易又影响货币汇率，这种汇率波动是由市场力量推动和决定的，没有任何力量能够随意“操纵”。

一直以来，美国等一些发达国家不断要求人民币汇率增强弹性，但当人民币汇率的市场化程度提高、波动幅度加大时，美国一些人又表现出叶公好龙的态度，指责中国“操纵汇率”，这种做法十分可笑，也让人无所适从。

找不出中国“操纵汇率”的实际证据，美国财政部又拿中国人民银行8月5日的“答记者问”说事，表示“中国人行的声明等于公开承认其具有操纵汇率的丰富经验，并准备继续进行这种操作”。殊不知，汇率由市场决定，但并不意味着可以完全放任自流，当今世界没有任何一个国家是对主权货币听之任之、放任不管的。作为外汇政策的主管部门，中国人民银行始终致力于维护人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。在人民币汇率波动的情况下，针对外汇市场可能出现的正反馈行为，央行理所当然要采取必要的、有针对性的措施，坚决打击短期投机炒作，维护外汇市场平稳运行，这与所谓的“操纵汇率”没有一丝一毫的关系。

中国不仅没有“操纵汇率”，恰恰相反，市场化一直是我国汇率制度的改革方向。中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，市场供求在汇率形成中发挥着决定性作用。作为一个负责任的大国，中国多次重申不会搞竞争性贬值，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。尽管近期人民币对美元有所贬值，但从历史上看，人民币总体是升值的。根据国际清算银行公布的数据，2005年初至2019年6月，人民币名义有效汇率升值38%，实际有效汇率升值47%，是二十国集团经济体中最强势的货币，在全球范围内也是升值幅度最大的货币之一。展望未来，中国经济将持续健康发展，国际收支总体平衡，外汇储备充足，完全能支撑人民币汇率的基本稳定。

有意思的是，即使按照美方标准，也很难给中国扣上“汇率操纵国”这顶帽子。按美国财政部目前的定义，操纵汇率需同时满足经常项目盈余占到GDP的2%、通过汇率干预买入的外汇超过GDP的2%等多个定量标准。事实上，2018年中国经常账户盈余仅占GDP的0.37%，也未大量买入外汇，更没有靠汇率贬值获取贸易竞争优势。美方无视事实，指鹿为马，无非就是想在中美经贸磋商中搞极限施压、恐吓讹诈，来迫使中国就范，捞取更多好处。中国历来主张在平等和相互尊重的基础上通过对话协商解决问题，但决不惧怕任何形式的极限施压。中国经济运行平稳，中国金融发展稳健，面对各种冲击我们都扛得住、耗得起。美国一些人妄图借“操纵汇率”打压中国，过去没有、现在不会、将来更不可能得逞。

给中国贴上“汇率操纵国”的标签，无助于任何问题的解决。奉劝美方尊重市场规律，尊重客观事实，不要制造任何可能导致中美经贸摩擦升级的事端，尽快回到理性和客观的正确轨道上来。

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 02 版）

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)