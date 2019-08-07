中国常驻联合国代表张军：美方做法损害中国和世界的利益

人民网联合国8月6日电 （记者 李凉）近日，中国常驻联合国代表张军大使在纽约联合国总部接受美联社、路透社、彭博社、俄新社、共同社和新华社等中外媒体联合采访，就中国与联合国合作、发展中国家定位、“一带一路”倡议、中美贸易摩擦和香港问题等阐述中国政策和立场，并回答记者提问。

张军表示，中国高度重视联合国的作用，双方合作保持良好势头。习近平主席和古特雷斯秘书长近期在北京和大阪两次会晤。当今世界面临单边主义、保护主义带来的严峻挑战，不确定性、不稳定性增加，联合国面临更大困难。中国将继续坚定维护多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。这符合国际社会的共同利益，也是国际社会的共同期待。中国将积极支持联合国在国际事务中发挥中心作用。

作为安理会常任理事国，中国将发挥负责任和建设性大国作用。世界远不安宁，地区热点问题此起彼伏。中国将积极参与热点问题解决，推动通过对话协商和政治手段和平解决争端，为维护国际和平与安全作出更大贡献。

作为安理会常任理事国中最大的出兵国，中国将继续积极参与联合国维和行动，作出应有贡献。目前，2500多名中国维和人员部署在7个任务区。中国将继续帮助其他国家、特别是发展中国家和非洲国家加强维和能力建设。

作为第二大联合国财政贡献国，中国将认真履行自身义务，积极参与联合国管理事务，支持联合国系统改革，提高运行效率，更好地服务于广大会员国。

中国将以负责任、建设性态度，推动国际社会合作应对全球性挑战。中国将积极推动落实气候变化《巴黎协定》，希望9月23日联合国气候行动峰会取得丰硕成果。中国将推动加强国际反恐合作，坚决打击各种形式的恐怖主义和极端主义。中国将推动联合国在网络安全方面发挥更大作用。中国也将积极参与核不扩散、军控领域国际合作。

中国将积极推动落实2030年可持续发展议程。明年是联合国2030年可持续发展议程实施5周年，也是中国全面建成小康社会之年。到明年，中国现行标准下农村贫困人口将实现脱贫。这是中国对人类进步作出的巨大贡献，充分证明中国的发展道路、发展模式是正确的。我们愿加强同联合国在减贫方面的交流合作，为全球发展注入新动力。

中国将深化与联合国在“一带一路”框架下的合作。“一带一路”本质上是经济合作倡议，有利于通过促进互联互通，完善全球价值链、产业链、供应链，为促进共同发展、实现2030年可持续发展议程作出积极贡献。今年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举行，强调可持续、绿色等发展理念和国际标准，开启了高质量发展的新阶段。论坛受到国际社会广泛响应。中国期待在共建“一带一路”过程中继续加强与联合国各机构的合作。

中国坚定维护发展中国家合法权益。发展是当今世界最大的挑战之一，联合国绝大多数成员国是发展中国家，世界上绝大多数人口生活在发展中国家，发展权也是最重要的人权之一。对一个国家的发展水平，要全面、客观、综合地看。就中国而言，经过建国70年特别是改革开放40多年来的艰苦努力，中国取得了巨大发展成就，但同时也面临一系列挑战，发展不平衡不充分问题仍然比较突出，中国是百分之百的发展中国家。中国坚决反对任何国家拿发展中国家定位问题做文章，也决不允许为发展中国家制造障碍、剥夺实现发展的权利。事实上，在当今世界经济治理体系中，是发达国家占据主导地位，是发达国家在享受特殊和差别待遇，当务之急是推动全球经济治理体系改革，给予发展中国家更大发言权和发展空间。

张军表示，今年是新中国成立70周年，明年是联合国成立75周年，中国与联合国的关系站在新的起点上。中国将以此为契机，不断深化与联合国合作并参与联合国事务，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，积极推动国际合作，为维护国际和平，促进共同发展，构建人类命运共同体作出新的贡献。

关于中美在联合国合作，张军表示，作为安理会常任理事国和世界主要经济体，中美关系至关重要。中美在国际事务中拥有广泛共同利益，加强双方合作，符合两国共同利益，也是国际社会的期待。中方愿与美方加强合作，为维护世界和平、促进共同发展作出贡献。同时，合作也必须建立在相互尊重、相互平等、相互信任基础上，中方绝不会以牺牲根本利益为代价，将坚定维护自身根本利益。

关于美国宣布将于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，张军表示，中美两国经济利益交融，美方这种做法损害中国和世界的利益，也不符合美国的长远利益,是不理性、不负责任的，进一步背离了正确的轨道，美国消费者将为此付出更高代价。中方对此表示强烈不满和坚决反对，将采取一切必要反制措施维护自身权益。搞单边主义、保护主义和霸凌行径不仅危害世界和其他国家，也解决不了美国自身的问题。我们敦促美国回到正确轨道上来。

张军表示，中方在中美贸易问题上的立场很清楚：谈，大门敞开；打，奉陪到底！中方不会在涉及自身根本利益的问题上让步。中方采取的行动不只是在捍卫自身利益，更是为维护开放、透明和非歧视的多边贸易体系。如果世界主要经济体自己不守规矩，如何要求别人守规矩？

关于香港问题，张军指出，坚决反对、绝不允许任何国家利用所谓香港、新疆、西藏、台湾等问题干涉中国内政。最近，一些人以游行示威为名，蓄意挑起、制造暴力事件，已超越和平示威范畴，对香港的法治、社会秩序、经济民生和国际形象造成了严重影响。“一国两制”不能被滥用，“两制”的前提和基础是“一国”，不能因为“两制”而损害中国的主权和领土完整，损害中央政府的权威。我们强烈谴责任何形式的暴力行为。中国中央政府坚定支持香港特区政府依法采取有力措施，惩治暴力活动，恢复社会安定。

关于朝鲜核问题，张军表示，各方高度关注朝鲜刚刚进行的发射活动，但其性质有待确定。中方认为，应珍惜各方在朝核问题上已经取得的进展。对话是解决问题的唯一出路。朝鲜的积极举措应该得到鼓励。应根据安理会决议有关条款考虑适时采取行动、放松对朝制裁。中国一直认真、负责地履行安理会决议。

关于中美贸易问题是否会影响双方在朝核问题上的合作，张军表示，我不想作出预判。同时，任何一方如果想要合作，理应向对方展示合作精神。很难想象，一边要求合作，一边却做着有损对方利益的事。

关于美国退出《中导条约》，张军表示，中方的立场很清楚。第一，中导条约是美俄双边条约。中方对美方退出这一有约束力的条约深感遗憾并坚决反对。第二，拿中国作为退出《中导条约》的借口是不可接受的。众所周知，美俄是世界上拥有核武器最多的国家，中国远不在同一水平上，不可相提并论。第三，中国采取防御性的国防政策，积极参与裁军、防扩散等领域的国际合作，将继续在这方面发挥负责任和建设性作用。

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