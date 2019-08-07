英国呼吁欧盟改变“脱欧”协议谈判立场

据新华社伦敦8月6日电 （记者桂涛）英国政府发言人6日说，约翰逊首相希望与欧盟领导人就一份新“脱欧”协议进行谈判，但新协议必须取消此前协议中有关北爱尔兰边界问题的“备份安排”，欧盟应改变立场。

英国政府发言人在回复新华社记者的采访邮件中说，英国将带着“最大的诚意”与欧盟进行谈判，并呼吁欧盟重新思考此前关于“不会对‘脱欧’协议进行修改”的表态。

英国前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议曾三次被英国议会下院投票否决。欧盟曾多次表示不会与英国就“脱欧”协议展开新的谈判。

约翰逊曾多次表示，英国将努力与欧盟达成一份新“脱欧”协议，但也强调英国必须在10月31日的新期限前完成“脱欧”，即使这样做的代价是“无协议脱欧”。

根据目前的“脱欧”协议，如果英国与欧盟在“脱欧”过渡期内无法协商出一份关于北爱尔兰地区贸易的更好方案，在过渡期结束时将启动“备份安排”。

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 18 版）

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