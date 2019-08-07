埃及安全形势持续紧张

8月5日，埃及总统塞西强烈谴责开罗市中心发生的爆炸事件是一起“懦弱的恐怖主义事件”，誓言政府将全力铲除恐怖主义。

此前一天，埃及首都开罗市中心发生一起严重爆炸事件，造成至少20人死亡、约50人受伤。据埃及媒体报道，4日深夜，一辆汽车在开罗市中心逆行，与3辆正常行驶的车辆相撞并发生爆炸。逆行车辆载有爆炸物，原本计划在其他地方制造更大的恐袭事件，交通事故直接引爆了车上的爆炸物。

事发后，埃及政府召开紧急会议，决定全面加强打击恐怖主义。埃及内政部发表声明指出，满载爆炸物的汽车与埃及政府重点打击对象“决断”组织有关。“决断”组织最初由与穆斯林兄弟会政见有分歧的一些人分离出来，主张用更激进的方法对抗现政府，已被定性为恐怖组织。

此次开罗爆炸事件为埃及的安全形势敲响了警钟。今年以来，埃及境内的恐怖活动再次反弹，近期埃及多地发生爆炸和枪击事件，给民众带来的心理冲击及造成的国际负面影响不断扩大。英国航空公司7月20日宣布，自当天起连续一周暂停伦敦至开罗航线。英国外交部此前也向英国公民发布前往埃及旅行警告，认为“针对民航的恐怖主义风险增加”。

埃及媒体分析认为，目前对埃及国家安全造成威胁的包括“决断”组织、“伊斯兰国”残余势力，以及“基地”组织分支等，加上不隶属于任何组织的极端分子，这些因素相互叠加，对埃及社会稳定构成严重威胁，埃及安全形势面临不小考验。

为应对持续紧张的安全形势，埃及政府采取了一系列“铁腕反恐”措施，比如成立“国家最高反恐委员会”，以加快国内反恐的机制化建设进程；不断延长旨在威慑恐怖分子的“紧急状态”；建立预警机制，增强应急处置突发事件的能力。此外，埃及反恐部门还与国际社会加强反恐合作与情报交流等。

（本报开罗8月6日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 18 版）

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