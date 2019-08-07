亚欧会议亚洲高官会在成都举行

新华社成都8月6日电 （记者袁秋岳）中国倡议主办的亚欧会议亚洲高官会6日在四川省成都市举行。来自21个亚洲国家及东盟的高级代表与会。外交部副部长马朝旭出席开幕式并致辞。
马朝旭表示，亚欧会议是亚欧大陆最大的政府间对话合作平台。当前国际形势下，亚欧各方特别是亚洲成员要加强团结合作，捍卫多边主义，打造开放型世界经济，着力推进互联互通建设，持续加强交流协调，推动亚欧会议更好发展，造福亚欧各国人民。
马朝旭表示，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。中国将继续全面深化改革，全面扩大开放，为世界提供更多合作机遇，同各国一道，构建人类命运共同体。
各国高官感谢中方主办此次会议，表示愿加强团结合作，支持多边主义，加强互联互通建设等务实合作，推动亚欧合作迈上新台阶。
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