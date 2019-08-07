“以史为鉴，努力实现永久和平”

8月6日上午，日本广岛市在和平纪念公园举行原子弹爆炸74周年纪念活动，死难者家属、广岛市民等约5万人参加，悼念死难者，祈求世界和平。

上午8时，纪念仪式在雨中开始。广岛市市长松井一实和死难者家属代表将过去一年去世的5068名核爆亲历者名册安放在核爆慰灵碑内。8时15分，当年广岛原子弹投下的那一刻，和平之钟响起，现场所有人起立默哀1分钟。

松井一实在纪念活动上发表和平宣言，强调为了更好地体现日本宪法中的和平主义，代表广岛市民请求日本政府在《禁止核武器条约》上签字并批准该条约。他说：“希望肩负未来的年轻人能够以史为鉴，努力实现永久和平。”

日本首相安倍晋三出席纪念仪式并发表讲话，提到了日本政府将继续坚持“无核三原则”，但并未提及广岛和另一个城市长崎遭受原子弹轰炸的历史背景。

日本全国各地民众当日纷纷来到广岛市，在悼念死难者的同时，纷纷发出不忘历史、珍爱和平、反对战争的呼声。就在安倍晋三讲话的同时，从日本各地赶来的民众冒雨在会场附近高呼“反对修改日本宪法”等口号，以此来反对安倍政府修改日本宪法，捍卫和平。

家住大分县的安部夫妇当天乘坐两个多小时的火车来到广岛市。安部先生对本报记者说，“和平犹如空气和阳光，对每个人都非常重要，虽然很多人已经习以为常，但是非常有必要守卫和平。此次广岛之行更加坚定了我们以史为鉴、珍爱和平、反对战争的决心。”

“珍爱和平，反对战争。”家住广岛市的松尾女士带着7岁的孙女和12岁的孙子一起前来和平纪念公园，她对本报记者说，她几乎每年8月6日都来这里，希望孙子和孙女能够进一步增加对战争与和平的认识，守卫今天的幸福生活。

在和平纪念公园内的原爆之子雕塑前，来自日本各地的民众络绎不绝，纷纷通过自己的方式表达着“反对战争，爱好和平”的主张。距离核爆炸地380米的日本银行广岛支行74年前曾因原子弹爆炸而导致大楼内部设施毁坏。纪念活动当日，日本银行广岛支行旧址内举行了一场特殊的“和平与美术和音乐”的活动，主办方希望在更多人心中种下和平的种子。

长期以来，日本把自己描绘成二战特别是核爆的“受害者”，却很少提及遭到原子弹轰炸的历史背景。家住广岛县松原市的毒气岛历史研究所事务局长山内正之对本报记者说，希望日本人不仅知道受害历史，而且应该多去像大久野岛这样曾经制造用于杀害中国人的毒气的地方看看，了解日本侵略历史，唯有如此，才能避免历史悲剧重演。

（本报广岛8月6日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 18 版）

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