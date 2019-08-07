美俄《中导条约》失效引发多重担忧（国际视点）

在纽约联合国总部，矗立着一尊名为“善战胜恶”的雕塑，这尊雕塑是苏联1990年为纪念《中导条约》签署和联合国成立45周年特地赠送给联合国的，由销毁的苏联和美国导弹零件铸成。

新华社记者 李木子摄

核心阅读

美国与俄罗斯日前分别宣布，由苏联和美国领导人于1987年12月签署的《中导条约》失效。有分析指出，美国政府今年2月单方面启动退出《中导条约》程序，在国际社会引发巨大争议。各界纷纷批评本届美国政府在军控问题上全面抵制国际责任的危险心态，认为此举将给国际安全与稳定带来消极后果，可能导致军备竞赛在一定程度上重现。

俄罗斯总统普京8月5日表示，美国退出《中导条约》给各方带来巨大危险，俄方将凭借数种导弹抵御美国退约带来的现实威胁，并将对等回应美国部署中短程导弹的行为。普京当天在莫斯科与俄联邦安全会议多位常务委员开会时表示，美国2日正式退出《中导条约》后，该条约自动失效。

美国——

指责俄方应对条约失效承担全部责任

美国国务院2日发表声明称，鉴于俄方持续违反《中导条约》，美方正式退出条约，俄方应对条约失效承担全部责任。同日，美国国务卿蓬佩奥在其社交媒体推特账户发文称，美方已经给予俄方6个月时间以重新履行条约，但是俄方拒绝，因此条约正式停止。

一直以来，美方都对外坚称，俄罗斯开发9M729型巡航导弹违反《中导条约》。今年2月1日，美国政府宣布，由于俄罗斯长期违反《中导条约》，美方暂停履行条约义务并启动为期6个月的退约程序。直至8月2日，美方高调宣布退约。

根据苏联和美国于1987年签署的《中导条约》，两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。《中导条约》失效后，美国和俄罗斯于2010年签署旨在限制两国保有核弹头数量的《新削减战略武器条约》成为两国间唯一军控条约，该条约将于2021年到期。

长期以来，《中导条约》被认为是全球军控领域的一项里程碑式成就，对于全球战略稳定发挥重要作用。美国执意退约，引发了关于全球战略稳定前景的诸多忧虑。曾任美国里根政府国务卿的乔治·舒尔茨表示，“当像《中导条约》这样的东西被几乎毫无价值地冲入下水道的时候，这表明人们已经忘记了这些武器的威力”，“总有一天（一切）会变得太晚”。

美国对外关系委员会军控问题专家埃斯波西托·默里撰文称，“自该条约签署以来，美国和俄罗斯各自削减了80%的核武库，这些历史性成就现在正面临风险”，“条约的瓦解削弱了欧洲安全，增加了该地区重返上世纪80年代一触即发的不稳定局面的可能性”。

俄罗斯——

将采取措施抵御美国退约带来的威胁

根据俄罗斯外交部网站5日发布的消息，俄副外长里亚布科夫指出，是美方发起并走完了退出《中导条约》的进程，而俄方为挽救这一条约尽了最大努力，并且直到最后一刻仍试图保留该条约。美国退出《中导条约》不可避免地给整个国际安全稳定体系带来消极后果。

里亚布科夫认为，当前在没有条约限制部署中短程导弹的情况下，保卫俄安全的唯一方法或许就是增强俄方在中短程导弹方面的实力。他还表示，只要美国不在欧洲地区或其他地区部署中短程导弹，俄罗斯也不会在这些地区部署这类武器。

普京5日表示，美国为毁掉《中导条约》所采取的行动将不可避免地动摇国际安全体系的支撑架构，可能导致军备竞赛卷土重来。俄方期望美国及其盟国恢复理智与责任感，相关各方就保障战略稳定和安全恢复全面磋商，俄方已为此做好准备。

联合国秘书长古特雷斯表示，《中导条约》曾促进欧洲稳定并加快冷战结束。条约失效后，“世界将失去制止核战争的宝贵力量”，“这很可能会加剧而不是减少弹道导弹带来的威胁”。相关各方都应积极寻求国际军控新的“共同路径”。

德国外交部日前发表声明说，《中导条约》失效意味着欧洲安全受到影响，还可能导致新的核军备竞赛。德国外长马斯指出，国际社会必须再次就军备控制达成相关协议，德国希望核裁军和不扩散重新回到国际社会的议事日程，负有责任的各方都应为裁军作出自己应有的贡献。

舆论——

退约将导致全球军控处于危险边缘

美国媒体分析称，美国之所以执意退出《中导条约》，一大考虑是为了自我松绑，加强自身的战略威胁力量。据报道，美国拟于8月试射受《中导条约》限制的陆基巡航导弹、11月试射中程弹道导弹。美国国防部长埃斯珀8月2日在一份声明中称，“现在我们已经退出《中导条约》，国防部将全面发展这些陆基常规导弹”。

目前，五角大楼正积极为中导开发寻求拨款。今年2月，美国政府公布的2020财年预算方案要求国会拨款9600万美元，专门用于中导研发。

在全球军控问题上，本届美国政府全面抵制国际责任的心态十分明显，这也招致美国国内战略分析界的诸多批评。美国国务院前负责军控事务的资深外交官邦尼·詹金斯对媒体表示，“我们没有强调（《中导条约》带来的）成就，反而破坏了条约规定的限制，从而开启了一场新军备竞赛的可能性。这是我们与俄罗斯军控关系的又一次倒退。”

有媒体分析称，由于这一条约是欧洲乃至全球安全的重要支柱之一，美国退约将导致全球军控处于危险边缘，有可能严重影响世界和平稳定。专家呼吁美俄积极探索新的军控机制，在行动上仍遵守条约规定并恢复对话。也有专家认为，最坏的结果是双方在对方周边部署条约所限制的武器，而未来美俄之间将围绕武器质量而非数量展开新一轮军备竞赛。

不少军控专家还担忧，《中导条约》的终结或让美俄间目前仅存的军控条约《新削减战略武器条约》的续约前景更趋复杂。该条约将美国和俄罗斯各自可部署的战略核弹头及其运载系统数量限制在1550枚，将于2021年初到期，期满后可延长5年。目前美俄双方虽就续约展开了一定接触，但前景并不明朗。据美国媒体报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿已多次明确表示美方无意延长该条约。

（本报华盛顿、莫斯科8月6日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 18 版）

(责编：岳弘彬)