违背规律规则，必将被历史抛弃

8月6日，商务部国际贸易经济合作研究院举办以“贸易战没有赢家”为主题的中美经贸关系研讨会。与会专家表示，美国一系列霸凌主义行径，不仅让世界认清了美国一些人的自私自利，也将给美国和世界经济带来严重的负面影响。美国一些人违背市场规律、经济规律、国际经贸规则的做法是不能长久的，是在开历史“倒车”，必将被历史所抛弃。

美方霸凌主义损害全球经济

中国国际贸易学会会长金旭说，美国日前单方面宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税，是典型的故技重演，重新搞极限施压，肆意恐吓、讹诈。这种行为不仅给中美经贸合作带来负面影响，也会提高美国消费者的成本、降低美国人的生活水平，不利于美国企业的发展。美方的霸凌主义行径，还扰乱了正常的国际贸易秩序，让全球经济增长蒙上阴影。

“美国对贸易伙伴发动贸易战，是美国经济实力进一步衰弱、企图转嫁国内矛盾的产物。”对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川说，从贸易战发展史上看，主动打贸易战的国家往往是经济走下坡路的国家，为了转嫁危机才施行贸易保护主义。然而事实上，贸易战根本不会给美国带来所谓的“再次伟大”，最后只能以失败告终。

商务部国际贸易经济合作研究院世界经济研究所所长梁艳芬说，美国一些人背信弃义的行为，是对世界经济的不负责任。当前，世界经济增长面临的风险和不确定性仍然较大，美国作为世界最大的经济体，依然我行我素，给全球经济复苏带来严峻挑战，给经济全球化趋势造成重大威胁。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究所副所长白明说，美国一些人接连以加征关税等手段相威胁，频频挑起与主要贸易伙伴之间的经贸摩擦，不顾这些做法给美国经济带来的影响和给消费者带来的损害。

“如果继续采取加征关税的做法，将进一步显著增加全球供应链的风险。”商务部国际贸易经济合作研究院美洲与大洋洲研究所副所长周密说，中美都是全球产业链、供应链的重要环节。中国对美出口的最终产品中包含大量从他国进口的中间产品和零部件。美国对来自中国的进口产品加征关税，受害的将是包括美国企业在内的与中国企业合作的众多跨国公司。加征关税措施导致供应链成本人为增加，影响供应链的稳定和安全。部分企业被迫调整供应链全球布局，全球资源无法实现最佳配置。

给中国贴上“汇率操纵国”的标签，是单边主义和保护主义行为

“美国一些人指责中国违反世贸组织规则，但现在事实越来越清晰，美国才是世贸组织规则最大的破坏者。”对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉说，美国一些人要维护的不是以规则为基础的多边贸易体系，而是以强权为核心的单边贸易体系，是美国利益优先的霸权主义贸易秩序。

中国国际贸易学会副会长李钢用“失信、失范、失德、失势”概括当前美方霸凌主义的表现。“美国对中国输美产品加征关税，本身就是违反世贸组织原则，不仅让世界认清了美国一些人极端的自私自利，也将影响美国在全世界的贸易投资能力。”

商务部国际贸易经济合作研究院西亚非洲研究所所长张建平指出，美国一些人给中国贴上“汇率操纵国”的标签，显然不符合实际，是单边主义和保护主义行为。中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，在机制上人民币汇率就是由市场供求决定的，不存在“汇率操纵”的问题。“实际上，美国一些人在经贸政策、关税政策以及汇率和知识产权等问题上对中国的指责，都缺乏事实依据，无法让人信服。”

桑百川认为，美国挑起经贸摩擦的种种做法和理由往往自相矛盾，也是“走钢丝”的危险做法，最终会影响美国的经济利益。美国一些人不顾事实，无理给中国贴上“汇率操纵国”的标签，是损人又害己的行为。这不仅会严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，最终会自食其果。

商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所研究员梅新育表示，中美作为世界上最大的两个经济体和贸易大国，如果因为美方的单方面行为导致贸易摩擦升级，意味着全球性经济衰退的风险上升。美国一些人给中国扣上“汇率操纵国”的帽子，无非就是想要人民币对美元迅速、大幅度地升值，但这与金融市场的客观规律背道而驰。

中国有信心应对任何挑战

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明表示，中国依然是绝大多数外资企业，特别是制造业企业投资的首选国。当前虽然外部不确定性增加，但中国经济长期向好的基本面没有变。“极限施压不是解决问题的办法，合作是中美双方唯一正确的选择，希望美方认清形势，放弃幻想，回到在平等和相互尊重的基础上协商解决问题的正确轨道上来。”

商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易所所长梁明说，目前中国制造业企业的产品中，只有13%用于出口，87%是用于内需，其中对美国出口规模仅占出口部分的2%，“中国制造业增长主要还是靠内需，从出口和产业转移来看，中美经贸摩擦对我们的影响是可控的。”

“无论形势如何发展变化，我们都坚持做好自己的事情。通过改革开放发展壮大自己，是应对经贸摩擦的根本之道。”梁艳芬表示。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长曲维玺表示，中国国内市场需求巨大，供给侧结构性改革的推进将带来产品和企业竞争力的全面提升，中国能保持经济持续健康发展的良好态势。“中国有信心面对各种风险和挑战，开拓一片新天地。”

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 07 版）

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