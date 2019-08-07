新华社北京8月6日电 外交部发言人华春莹6日就美国会众议长佩洛西涉港错误言论答记者问。

有记者问：据报道，美国众议院议长佩洛西发表声明称，香港特区政府拒绝尊重法治和“一国两制”框架，与香港市民的“非凡勇气”形成鲜明对比。她呼吁美国会民主、共和两党议员与香港市民团结一致，争取港人实现充满希望、自由和民主的未来。她将继续推动国会讨论《香港人权与民主法案》，努力维护香港的民主、自由和法治。中方对此有何评论？

华春莹说，近来，在香港发生的游行示威活动已经演化为极端暴力违法行为，一小部分激进分子任意阻塞地铁车门、瘫痪主要干道、堵塞过海隧道、折毁交通灯、围堵和攻击各区警署、肆意破坏公物，甚至以警察为目标投掷汽油弹、纵火并藏有大量攻击性武器，明目张胆践踏香港法治，严重威胁市民生命安全，公然挑战国家主权与尊严。这样的暴力违法行径以及对它们的支持和纵容，是对民主、自由和法治的公然践踏。

华春莹说，佩洛西等美国政客一而再、再而三地颠倒黑白，为激进暴力违法分子撑腰张目甚至美化和粉饰，肆意抹黑诋毁特区政府和警队依法捍卫法治和秩序的正义之举，无异于包庇、纵容和支持违法犯罪行为，再次暴露其企图反中乱港的险恶用心。

华春莹指出，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到了切实有效的贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由都依法得到了充分保障，这是任何不带偏见的人所公认的客观事实。香港的未来和前途命运必须也只能掌握在包括香港同胞在内的全体中国人民手中。

“中方要再次正告美方有关政客，立即停止纵容暴力违法犯罪，立即停止粗暴干涉香港事务。”华春莹说，任何妄图破坏“一国两制”、破坏香港繁荣稳定的图谋都必将遭到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的坚决反对，任何干预香港事务和中国内政的企图都不会得逞。

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 04 版）

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