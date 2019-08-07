近日，美国声称将从9月1日起对价值3000亿美元的中国输美商品加征10%的关税。由于此次美国拟征税清单完全覆盖中国输美商品，且包含大量消费品，因而引发美国业界更大不满，认为对华加征关税无益于解决贸易争端，只会降低美国自身竞争力。

“一轮又一轮加征关税带来的不可预测性，将使美国企业难以在中短期内做出战略决策”

“此次3000亿美元中国输美商品清单上的大多数消费品供应源少，即便能找到替代品，也需要数年时间。”美国全国零售商联合会高级副会长戴维·弗伦奇表示，零售业每年为美国国内生产总值贡献约2.6万亿美元，是美国经济的“晴雨表”，此次美国拟加征关税的商品中有60%是消费品，“美国消费者成了牺牲品”。

美国全国零售商联合会的一项调查显示，由于加征关税，美国消费者每年将为服装多支付44亿美元，为鞋类多支付25亿美元，为玩具多支付37亿美元，为家用电器多支付16亿美元。代表300多家会员企业的美国运动和健身产业联合会副会长比尔·塞尔斯认为，关税措施将让美国体育产业的产品设计师、销售人员、法律职业者等面临失业风险，“一轮又一轮加征关税带来的不可预测性，将使美国企业难以在中短期内做出战略决策”。

截至今年6月，美国玩具业零售额同比下降9%。美国玩具协会主席兼首席执行官史蒂夫·帕谢尔布表示，过去一年多，该协会反对对华加征关税，在国会山举行了上百次会议，还通过各种媒介明确表示加征关税会损害美国玩具行业发展及其为美国家庭提供的服务。帕谢尔布说：“加征关税的消极影响笼罩着美国玩具行业和美国家庭。”

位于加州的“儿童趋势”儿童用品公司主要生产儿童汽车座椅、婴儿车等，该公司副总裁布莱德利·马塔罗奇对美国政府拟对中国输美商品再次加征关税感到非常失望。他表示，新一轮加征关税的消息一出，马上引起集装箱价格上涨和产品供应下降，这对公司业务造成了负面影响，“因为大家都想赶在9月1日前进货，在剩下的时间里，公司的利润将明显减少，这将导致有关产品的零售价格上涨4%—8%”。

美国政府制造的关税难题，让不少美国企业陷入“生存还是死亡”的困境。“美国很多中小企业利润微薄，我不明白为何政府要使用关税手段，损害美国中小企业和消费者的利益。”犹他州某蹦床销售企业负责人史蒂文·斯托克斯表示，加征关税很可能导致自己和许多同行破产。

“世界上没有一个国家像美国这样频繁地调整关税”

制鞋业也是一个突出案例。纽约鹿牌皮鞋总裁里克·马斯卡特说，美国政府对华加征关税后，企业只能通过提价来消化成本，这显然会减少需求。“我们公司很多员工都在这里工作了30年以上，情同兄弟。加征关税会让他们失去工作，我真的非常痛苦。”时尚皮鞋品牌史蒂夫·马登总裁爱德华·罗森菲尔德表示，没有哪个国家拥有与中国相媲美的基础设施和工业园区，出货质量和速度也远远比不上中国厂商。“更重要的是，中国有一批富有经验的工人队伍，以及庞大的原材料供应网络。即使我们把生产线移出中国，大部分原材料还要从中国进口，这显然会抬高成本。”

美国南部重要海运枢纽新奥尔良港副董事长安德烈·范特表示，由于业务量快速上涨，新奥尔良港正准备新建货柜码头，因此需要订购起重机。公司考察了芬兰、意大利、爱尔兰等多国厂商，最后发现中国厂商最有竞争力，但现在中国起重机却被美国政府纳入了拟征税清单，“加征关税只会降低美国自身竞争力”。

美国汽车和设备制造商协会表示，中国是美国汽车制造零部件及其材料的重要来源国。对中国输美商品加征关税将对美国经济产生负面影响，依赖中国制造产品的美国消费者将为日常开销、抚养子女及购买和保养汽车支付更多的钱，这会伤害到美国最脆弱的家庭。

事实上，当前美国政府决策与市场真实感受之间的割裂正引发更多担忧。加州大学伯克利分校经济学教授、国际货币基金组织前首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德对本报记者表示，美国政府坚持认为对华加征关税将会促进美国经济发展，这与美国企业的主流观点很不一致。“任何经济预测都显示，中国只会为关税承担小部分成本，绝大部分成本则由美国企业和消费者承担。一旦企业成本增加，还会造成失业等问题。”

许多美国企业代表坦承，自己担心的不只是短期风险，更是美国贸易政策整体风向的转变。“世界上没有一个国家像美国这样频繁地调整关税。”国际性物流服务公司法国乔达集团贸易服务高级副总裁玛丽·姆伊欧说。

（本报华盛顿8月6日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 03 版）

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